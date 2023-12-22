وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الروسي تطورات الوضع بسوريا

بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف هاتفيًا اليوم تطورات الوضع في سوريا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان صحفي إن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الوضع في سوريا والجهود التي تُبذل من أجل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين دخول المساعدات الإنسانية واستئناف المحادثات السياسية لإنهاء الحرب هناك.



وأشار "كيربي" إلى أن "كيري" عبّر خلال الاتصال عن تعازيه في اغتيال السفير الروسي لدى تركيا, معربًا عن استعداد الولايات المتحدة في تقديم المساعدة في التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.



