وزير الدفاع الباكستاني يؤكد تعيين "راحيل شريف" في منصب مهم للتحالف الإسلامي

في لقاء تلفزيوني مع قناة "geo" الإخبارية

أكَّد وزير الدفاع الباكستاني "خواجة آصف" اليوم الجمعة، اختيار القائد السابق للجيش الباكستاني الجنرال "راحيل شريف" في منصب مهم للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده السعودية.

جاء ذلك ردًّا على سؤال عن تعيين "شريف" قائدًا لقوات التحالف الإسلامي في لقاء تلفزيوني مع قناة باكستانية "geo" الإخبارية؛ حيث ذكر "آصف خوجة" أنَّه لا يملك المزيد من التفاصيل عن ذلك، إلا أنَّه يعلم أنَّ "راحيل شريف" التحق بمقر قيادة التحالف في العاصمة السعودية.

وأضاف: "التحاق الجنرال المتقاعد "راحيل شريف" بالتحالف جاء بعلم الحكومة الباكستانية وموافقتها".

وعبَّر وزير الدفاع الباكستاني عن سعادته بتشكيل السعودية "التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أنَّ جميع الدول الإسلامية تعاني من الكثير من المشاكل والاختلافات، وهذا التحالف مهم جدًّا لتوحيد الأمة الإسلامية.

وتولى "راحيل شريف" قيادة الجيش الباكستاني في نوفمبر 2013، وأحيل إلى التقاعد في نوفمبر 2016 الماضي.

يشار إلى أنَّ ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي "الأمير محمد بن سلمان" أعلن في منتصف ديسمبر 2015 تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة "الإرهاب".

وأكَّد أنَّ التحالف الجديد لا يستهدف تنظيم "داعش" فقط، بل سيحارب الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي.

وأوضح حينها "الأمير محمد بن سلمان" في مؤتمر صحفي في الرياض أنَّ التحالف الإسلامي سيتصدى لأي منظمة إرهابية، مشيرًا إلى أنَّ كلَّ دولة في التحالف ستساهم وفق قدراتها.

وقال: إن التحالف الجديد سيقوم بالتنسيق مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم، لمحاربة "الإرهاب" عسكرياً وفكرياً وإعلامياً.