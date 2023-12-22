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وزير الصحة: أفتخر بالكفاءة العالية لأطبائنا السعوديين

خلال افتتاح مرافق صحية في منطقة تبوك

 اعتبر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، افتتاح مشروعي مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الأمل، نقلة نوعية في القطاع الصحي بمنطقة تبوك، لافتاً أن مستشفى الملك فهد التخصصي سعته 500 سرير بتكلفة 680 مليون، ومشروع مستشفى الأمل والصحة النفسية بسعة 200 سرير وتكلفة قدرها 290 مليون.

 

وعن ملف "الخصخصة" أفاد "الربيعة" بأنه لا يزال قيد الدراسة حتى الآن، وفيما يتعلق بتخصيص مركز لحالات التوحد أكد أن مستشفيات المملكة عادةً تستقبل هذه الفئة من المرضى وتقدم لهم الرعاية الصحية أسوةً ببقية المرضى ضمن عياداتها التخصصية.

 

وحول استقطاب أخصائيين متميزين في المستشفيات قال وزير الصحة :"لدينا أخصائيين سعوديين مميزين، ومعروف بأن الأطباء السعوديين متميزين، لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من خارج البلاد، وأنا أقولها وكلي فخر أن أطباءنا السعوديين بكفاءة عالية والطلب على الأطباء السعوديين على وجه الخصوص لتميزهم" .

 

كان وزير الصحة قد وصل إلى تبوك صباح اليوم الأربعاء وعلى الفور وقف على عدد من المرافق الصحية منها مستشفى الملك خالد، والمستشفيات الجديدة قبيل افتتاحها، من قبل أمير منطقة تبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: أفتخر بالكفاءة العالية لأطبائنا السعوديين
سبق

 اعتبر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، افتتاح مشروعي مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الأمل، نقلة نوعية في القطاع الصحي بمنطقة تبوك، لافتاً أن مستشفى الملك فهد التخصصي سعته 500 سرير بتكلفة 680 مليون، ومشروع مستشفى الأمل والصحة النفسية بسعة 200 سرير وتكلفة قدرها 290 مليون.

 

وعن ملف "الخصخصة" أفاد "الربيعة" بأنه لا يزال قيد الدراسة حتى الآن، وفيما يتعلق بتخصيص مركز لحالات التوحد أكد أن مستشفيات المملكة عادةً تستقبل هذه الفئة من المرضى وتقدم لهم الرعاية الصحية أسوةً ببقية المرضى ضمن عياداتها التخصصية.

 

وحول استقطاب أخصائيين متميزين في المستشفيات قال وزير الصحة :"لدينا أخصائيين سعوديين مميزين، ومعروف بأن الأطباء السعوديين متميزين، لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من خارج البلاد، وأنا أقولها وكلي فخر أن أطباءنا السعوديين بكفاءة عالية والطلب على الأطباء السعوديين على وجه الخصوص لتميزهم" .

 

كان وزير الصحة قد وصل إلى تبوك صباح اليوم الأربعاء وعلى الفور وقف على عدد من المرافق الصحية منها مستشفى الملك خالد، والمستشفيات الجديدة قبيل افتتاحها، من قبل أمير منطقة تبوك.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
06:02 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:00 PM
خلال افتتاح مرافق صحية في منطقة تبوك

وزير الصحة: أفتخر بالكفاءة العالية لأطبائنا السعوديين

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نواف الغضوري - تبوك
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 اعتبر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، افتتاح مشروعي مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الأمل، نقلة نوعية في القطاع الصحي بمنطقة تبوك، لافتاً أن مستشفى الملك فهد التخصصي سعته 500 سرير بتكلفة 680 مليون، ومشروع مستشفى الأمل والصحة النفسية بسعة 200 سرير وتكلفة قدرها 290 مليون.

 

وعن ملف "الخصخصة" أفاد "الربيعة" بأنه لا يزال قيد الدراسة حتى الآن، وفيما يتعلق بتخصيص مركز لحالات التوحد أكد أن مستشفيات المملكة عادةً تستقبل هذه الفئة من المرضى وتقدم لهم الرعاية الصحية أسوةً ببقية المرضى ضمن عياداتها التخصصية.

 

وحول استقطاب أخصائيين متميزين في المستشفيات قال وزير الصحة :"لدينا أخصائيين سعوديين مميزين، ومعروف بأن الأطباء السعوديين متميزين، لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من خارج البلاد، وأنا أقولها وكلي فخر أن أطباءنا السعوديين بكفاءة عالية والطلب على الأطباء السعوديين على وجه الخصوص لتميزهم" .

 

كان وزير الصحة قد وصل إلى تبوك صباح اليوم الأربعاء وعلى الفور وقف على عدد من المرافق الصحية منها مستشفى الملك خالد، والمستشفيات الجديدة قبيل افتتاحها، من قبل أمير منطقة تبوك.

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