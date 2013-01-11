وزير الصحة يوقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية "علاجي"

لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات خارج وقت الدوام

وقّع وزير الصحة د. توفيق الربيعة صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية لعلاج المرضى (علاجي) وذلك ضمن سلسلة من الإتفاقيات التي تعتزم الصحة إبرامها مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال.

وتهدف هذه الجهود لفتح آفاق جديدة للمشاركة بين وزارة الصحة ومكونات المجتمع بما يحقق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين في ربوع هذا الوطن الغالي .

وبموجب الاتفاقية، سيتم تشغيل مستشفيات الصحة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإجراء العمليات الجراحية والعيادات الخارجية ، وتوفير الطواقم الطبية المؤهلة من العاملين في هذه المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية والعمل في العيادات الخارجية ، وتوفير المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية والعيادات الخارجية ، واختيار المرضى المسجلين في السجلات وفق معايير الإختيار المتفق عليها بين الطرفين ، واستقبال المرضى المحالين للمستشفيات الذين تنطبق عليهم شروط هذه المذكرة.

ومن المقرر أن تتولى الجمعية دفع قيمة تكاليف الطاقم الطبي العامل في العمليات الجراحية أو العيادات الخارجية التابع "للصحة" طبقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بذلك ، وإحالة المرضى غير السعوديين وتغطية تكاليف علاجهم حسب برنامج الخدمات الصحية بمقابل ، وتوفير الطاقم الطبي المؤهل لإجراء العمليات الجراحية والعيادات الخارجية إذا تعذر توفيره من داخل "الصحة".

وستقوم "الصحة" بتسهيل تواصل الجمعية الخيرية لعلاج المرضى مع المستشفيات التابعة لها المناسبة لتطبيق مواد هذه المذكرة وفقا للحاجة والإمكانيات ، ونوعية الخدمات الطبية المتفق عليها.

جدير بالذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

وقد تم توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين مدينة الملك سعود الطبية بالرياض والجمعية الخيرية لعلاج المرضى (علاجي)، لإنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية خارج أوقات الدوام الرسمي لخدمة المرضى المحتاجين السعوديين المسجلين في قوائم المدينة الطبية.

ويحق للجمعية إحالة مرضى سعوديين بحيث يتم التعامل معهم بمعرفة المدينة الطبية وفق الإجراءات والسياسات الطبية المتبعة ، وذلك في التخصصات التالية (الجراحات الترميمية للأطفال - جراحة العظام للكبار - جراحة العظام للأطفال - جراحات السمنة - جراحات العمود الفقري - جراحات زراعة القوقعة).