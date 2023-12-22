وزير الطاقة: إصلاح الأسعار ابتداء من عام 2017 .. ودعم المواطن بمبالغ نقدية
قال: حساب المواطن يودع فيه مبالغ نقدية قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ
تصوير- فايز الزيادي: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إننا ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بقوله :نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.
وقال "المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم ، استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره".
وقال " ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية ، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية ، من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ ، ويستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء ، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".
وقال الفالح: "المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، وبالنسبة لحساب المواطن فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".
وزير الطاقة: إصلاح الأسعار ابتداء من عام 2017 .. ودعم المواطن بمبالغ نقدية
عبدالله البرقاويسبق2016-12-22
تصوير- فايز الزيادي: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إننا ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بقوله :نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.
وقال "المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم ، استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره".
وقال " ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية ، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية ، من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ ، ويستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء ، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".
وقال الفالح: "المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، وبالنسبة لحساب المواطن فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:28 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:32 PM
قال: حساب المواطن يودع فيه مبالغ نقدية قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ
وزير الطاقة: إصلاح الأسعار ابتداء من عام 2017 .. ودعم المواطن بمبالغ نقدية
تصوير- فايز الزيادي: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إننا ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بقوله :نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.
وقال "المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم ، استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره".
وقال " ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية ، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية ، من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ ، ويستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء ، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".
وقال الفالح: "المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، وبالنسبة لحساب المواطن فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".