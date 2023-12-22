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وزير الطاقة: إصلاح الأسعار ابتداء من عام 2017 .. ودعم المواطن بمبالغ نقدية

قال: حساب المواطن يودع  فيه مبالغ نقدية قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ

تصوير- فايز الزيادي: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إننا ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.


وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بقوله :‏نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.


وقال "‏‏المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم ، ‏‏استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره".


وقال " ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية ، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية ، من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ ، ويستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء ، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".

وقال الفالح: "‏المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، ‏وبالنسبة لحساب المواطن‬⁩ فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما ‏سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: إصلاح الأسعار ابتداء من عام 2017 .. ودعم المواطن بمبالغ نقدية
سبق

تصوير- فايز الزيادي: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إننا ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.


وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بقوله :‏نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.


وقال "‏‏المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم ، ‏‏استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره".


وقال " ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية ، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية ، من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ ، ويستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء ، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".

وقال الفالح: "‏المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، ‏وبالنسبة لحساب المواطن‬⁩ فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما ‏سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:28 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:32 PM
قال: حساب المواطن يودع  فيه مبالغ نقدية قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ

وزير الطاقة: إصلاح الأسعار ابتداء من عام 2017 .. ودعم المواطن بمبالغ نقدية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
28
34,573

تصوير- فايز الزيادي: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إننا ندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع أن يكون هناك تعافٍ في الأسعار.


وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بقوله :‏نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية.


وقال "‏‏المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم ، ‏‏استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره".


وقال " ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية ، ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية ، من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيّز التنفيذ ، ويستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء ، وكذلك الجهات الصناعية والخدمية سيتم دعمها بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين".

وقال الفالح: "‏المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، ‏وبالنسبة لحساب المواطن‬⁩ فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما ‏سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".

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