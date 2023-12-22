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"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

‏‏وزير المالية: لن تُفرض الضريبة المضافة على 100 منتج رئيسي

كشف عن تحديدها بنسبة 5%

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018 حُددت بنسبة 5 % وأن السعودية قررت ألا تُفرض الضريبة على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن.

وأضاف: "‏‏برنامج ⁧‫حساب المواطن‬⁩ سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضاً".

وقال "‏‏قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جداً في أن المقابل المالي لحساب المواطن‬⁩ سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء".

وأوضح الجدعان أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين.

وأكد الجدعان أنه لن تُفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى عام ٢٠٢٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‏وزير المالية: لن تُفرض الضريبة المضافة على 100 منتج رئيسي
سبق

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018 حُددت بنسبة 5 % وأن السعودية قررت ألا تُفرض الضريبة على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن.

وأضاف: "‏‏برنامج ⁧‫حساب المواطن‬⁩ سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضاً".

وقال "‏‏قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جداً في أن المقابل المالي لحساب المواطن‬⁩ سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء".

وأوضح الجدعان أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين.

وأكد الجدعان أنه لن تُفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى عام ٢٠٢٠.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:22 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:46 PM
كشف عن تحديدها بنسبة 5%

‏‏وزير المالية: لن تُفرض الضريبة المضافة على 100 منتج رئيسي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
25,516

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018 حُددت بنسبة 5 % وأن السعودية قررت ألا تُفرض الضريبة على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن.

وأضاف: "‏‏برنامج ⁧‫حساب المواطن‬⁩ سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضاً".

وقال "‏‏قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جداً في أن المقابل المالي لحساب المواطن‬⁩ سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء".

وأوضح الجدعان أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين.

وأكد الجدعان أنه لن تُفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى عام ٢٠٢٠.

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