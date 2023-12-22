‏‏وزير المالية: لن تُفرض الضريبة المضافة على 100 منتج رئيسي

كشف عن تحديدها بنسبة 5%

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018 حُددت بنسبة 5 % وأن السعودية قررت ألا تُفرض الضريبة على ١٠٠ منتج هي المنتجات الرئيسية للمواطن.

وأضاف: "‏‏برنامج ⁧‫حساب المواطن‬⁩ سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضاً".

وقال "‏‏قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جداً في أن المقابل المالي لحساب المواطن‬⁩ سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء".

وأوضح الجدعان أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين.

وأكد الجدعان أنه لن تُفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى عام ٢٠٢٠.