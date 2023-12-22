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"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

وزير المالية يعلن إطلاق برنامج "حساب المواطن" ويؤكد: الميزانية أعلنت بشفافية

قال: لن يكون هناك ضرائب على المواطن أو المقيم أو الشركات السعودية

تصوير- فايز الزيادي: قال وزير المالية محمد الجدعان، في مستهل المؤتمر الصحفي الذي يعقده عدد من الوزراء للحديث عن الميزانية العامة للدولة إننا نحتفل اليوم بإطلاق ٣ برامج، هي الميزانية وبرنامج التوازن المالي ٢٠٢٠ وبرنامج حساب المواطن.

 

وأضاف  بقوله " اتسمت الميزانية بمعايير جديدة لرفع الشفافية ، ميزانية نامية وليست انكماشية ولله الحمد ، كافة بيانات الميزانية والبرامج متاحة للجميع على المواقع الإلكترونية ".

 

وقال "‏‏سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة، وألا تتجاوز ما هو مخصص لها".

 

وأكد وزير المالية أنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن أو المقيم أو الشركات السعودية.

 

وعن برنامج حساب المواطن قال "سيتم عبر برنامج حساب المواطن تقديم مبالغ نقدية محددة للمواطنين".

 

وقال الوزير الجدعان : "‏الحكومة وفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص" .

 

وأضاف "‏لا مفاجآت في الأعباء المالية خارج برنامج التوازن المالي ، ‏‏ولن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي رسوم بخلاف ما أُعلن في الميزانية".

 

وقال "‏ ‏لدينا الكثير من المفاجآت الجيدة في ٢٠١٧ بمشيئة الله تعالى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير المالية يعلن إطلاق برنامج "حساب المواطن" ويؤكد: الميزانية أعلنت بشفافية
سبق

تصوير- فايز الزيادي: قال وزير المالية محمد الجدعان، في مستهل المؤتمر الصحفي الذي يعقده عدد من الوزراء للحديث عن الميزانية العامة للدولة إننا نحتفل اليوم بإطلاق ٣ برامج، هي الميزانية وبرنامج التوازن المالي ٢٠٢٠ وبرنامج حساب المواطن.

 

وأضاف  بقوله " اتسمت الميزانية بمعايير جديدة لرفع الشفافية ، ميزانية نامية وليست انكماشية ولله الحمد ، كافة بيانات الميزانية والبرامج متاحة للجميع على المواقع الإلكترونية ".

 

وقال "‏‏سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة، وألا تتجاوز ما هو مخصص لها".

 

وأكد وزير المالية أنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن أو المقيم أو الشركات السعودية.

 

وعن برنامج حساب المواطن قال "سيتم عبر برنامج حساب المواطن تقديم مبالغ نقدية محددة للمواطنين".

 

وقال الوزير الجدعان : "‏الحكومة وفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص" .

 

وأضاف "‏لا مفاجآت في الأعباء المالية خارج برنامج التوازن المالي ، ‏‏ولن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي رسوم بخلاف ما أُعلن في الميزانية".

 

وقال "‏ ‏لدينا الكثير من المفاجآت الجيدة في ٢٠١٧ بمشيئة الله تعالى".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:11 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:32 PM
قال: لن يكون هناك ضرائب على المواطن أو المقيم أو الشركات السعودية

وزير المالية يعلن إطلاق برنامج "حساب المواطن" ويؤكد: الميزانية أعلنت بشفافية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
29,304

تصوير- فايز الزيادي: قال وزير المالية محمد الجدعان، في مستهل المؤتمر الصحفي الذي يعقده عدد من الوزراء للحديث عن الميزانية العامة للدولة إننا نحتفل اليوم بإطلاق ٣ برامج، هي الميزانية وبرنامج التوازن المالي ٢٠٢٠ وبرنامج حساب المواطن.

 

وأضاف  بقوله " اتسمت الميزانية بمعايير جديدة لرفع الشفافية ، ميزانية نامية وليست انكماشية ولله الحمد ، كافة بيانات الميزانية والبرامج متاحة للجميع على المواقع الإلكترونية ".

 

وقال "‏‏سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة، وألا تتجاوز ما هو مخصص لها".

 

وأكد وزير المالية أنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن أو المقيم أو الشركات السعودية.

 

وعن برنامج حساب المواطن قال "سيتم عبر برنامج حساب المواطن تقديم مبالغ نقدية محددة للمواطنين".

 

وقال الوزير الجدعان : "‏الحكومة وفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص" .

 

وأضاف "‏لا مفاجآت في الأعباء المالية خارج برنامج التوازن المالي ، ‏‏ولن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي رسوم بخلاف ما أُعلن في الميزانية".

 

وقال "‏ ‏لدينا الكثير من المفاجآت الجيدة في ٢٠١٧ بمشيئة الله تعالى".

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