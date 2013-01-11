وزير المالية يلتقي نظيره اللبناني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ في قصر الملك سعود بالرياض، اليوم، وزير المالية بجمهورية لبنان علي حسن خليل.
جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية وبحث سبل تطويرها.
حضر اللقاء وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي.
وزير المالية يلتقي نظيره اللبناني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2017-01-10
التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ في قصر الملك سعود بالرياض، اليوم، وزير المالية بجمهورية لبنان علي حسن خليل.
جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية وبحث سبل تطويرها.
حضر اللقاء وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي.
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:28 AM
وزير المالية يلتقي نظيره اللبناني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ في قصر الملك سعود بالرياض، اليوم، وزير المالية بجمهورية لبنان علي حسن خليل.
جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية وبحث سبل تطويرها.
حضر اللقاء وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي.