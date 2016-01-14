وسط حضور إعلامي.. متعب بن عبدالله يكشف النقاب عن جديد الفروسية

"بياري": شراكة "الاتصالات" تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون بين الطرفَيْن

تصوير: فايز الزيادي: وصف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، مهرجان النسخة الثانية من سباق (كؤوس الملوك) بالكرنفال، والحدث الفروسي الأبرز في هذا الموسم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير متعب اليوم في مقر نادي الفروسية بالجنادرية؛ لتسليط الضوء على كرنفال كؤوس الملوك في عامه الثاني على التوالي، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.



وقال الأمير متعب بن عبدالله في بداية المؤتمر الصحفي: "بداية، أتقدم بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على ما يوليه لرياضة الفروسية من اهتمام ودعم ورعاية، كان لها أكبر الأثر في أن تصل إلى ما وصلت إليــه من تقــدم وازدهار".



وأضاف الأمير متعب بأن "هناك معلومة قد تخفى عن الكثيرين، هي أن الملك سلمان - حفظه الله - كان عضوًا في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية برئاســـــة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ الذي شُكل عام 1385هـ، ويتشرف النادي الآن بأن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو رئيسه الفخري، وهو الداعم والموجه الذي يحرص دائمًا على أبنائه في وسط الفروسية".



وقدَّم الأمير متعب خلال المؤتمر الصحفي شكره لشركة الاتصالات السعودية - ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور خالد بياري الذي حضر المؤتمر - عادًّا التعاون مع الشركة بصفتها الشريك الرسمي لنادي الفروسية يأتي من منطلق واجبها الوطني والمجتمعي في إطار مبادراتها المستمرة في هذا المجال، معززًا لدور القطاع الخاص الذي يعدُّ شريكًا أساسيًّا للقطاع الحكومي لكل ما من شأنه أن يخدم الوطن والمواطن، ولاسيما أن القطاع الخاص أحد روافد التنمية، ويساهم في دعم الحراك الاقتصادي الذي يسهم في منظومة التطوير بشكل عام.



وتطرق الأمير متعب بن عبدالله إلى كرنفال كؤوس الملوك، وأوضح أن هذا العام الثاني الذي يقام فيه المهرجان بعدما حقق نجاحًا في العام الماضي. وفكرة إقامة هذا المهرجان انطلقت من الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ؛ إذ وجـه بأن يكون هناك كؤوس لإخوانه الملوك السابقين قادة هذا الوطن الأوفياء عرفانًا وتقديرًا لهم ولمكانتهم. ولم تُنفذ هذه الفكرة في عهده؛ إذ كنا بدأنا نجهز لها بشكل فعلي، وبعد وفاته - رحمه الله - تم عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي باركها، وأيدها، وشجع على تنفيذها.



وأضاف بأن كرنفال كؤوس الملوك يقام على مدى يومين متتالين الأسبوع القادم، ويشمل ثماني كؤوس يومَي الجمعة والسبت؛ إذ أضيف هذا العام كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز وكأس الأمير نايف بن عبد العزيز ــ رحمهما الله ــ عرفانًا بما قدماه للوطن والمواطن بشكل عام، وللفروسية بشكل خاص.



وفي سؤال لـ"سبق" للأمير متعب بن عبدالله عن مدى اهتمام النادي بالفرسان السعوديين قال: "الحقيقة، إننا نفخر بفرساننا، وهم اليوم يشاركون في المحافل الدولية خارجيًّا، ويحققون الإنجاز تلو الآخر، وهم - بلا شك - مصدر فخر واعتزاز، ويحظون بدعم واهتمام من قِبل الحكومة الرشيدة".



هذا، ويتضمن حفل الجمعة المقبلة أربع كؤوس، هي: كأس الأمير بدر بن عبد العزيز على مسافة 1800 متر، وكأس الأمير نايف بن عبد العزيز على مسافة 1600 متر، وكأس الأمير سلطان بن عبد العزيز على مسافة 1400 متر، وكأس خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مسافة 1600 متر.



فيما سيقام يوم السبت الحفل على أربع كؤوس، هي: كأس خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر، وكأس الملك خالد بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر، وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر، وكأس الملك سعود بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر.

ويتضمن كرنفال كؤوس الملوك العديد من الفعاليات المتنوعة، منها: مشاركة فرقة موسيقى الحرس الوطني لعزف مقطوعات وطنية أمام الجمهور، شاشات LED متنقلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجية وساحات قسم العوائل، معرض رسومات الخيل الذي يتضمن 12 صورة داخل بهو المنصة، ركن الرسومات العام (النحت، الرسم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفحم والرسم بأدوات مختلفة)، ركن رسومات للأطفال (التلوين، ورسم الخيل)، إضافة إلى كتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت، فرقة شعبية لتقديم ألوان منوعة من الفلكلور السعودي وفعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح الطفل).



كما تتضمن الفعاليات المصاحبة عروض الليزر أمام المنصة والجمهور في نهاية الكرنفال، عرض صور ملوك السعودية بحجم كبير من المدخل الرئيسي للنادي حتى الدوار الأول (الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله، الملك سلمان، الأمير سلطان، الأمير نايف، الأمير بدر)، فضلاً عن وجود بروجكتر خارجي لعرض صور الملوك على مبنى المنصة، عرض فيلم يحكي مسيرة راعي الكأس قبل بداية كل شوط، كذلك عرض الكؤوس لحفل اليوم على منصة يمين البادوك، وعرض كأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، لوحة خلفية للكأس داخل البادوك ولوحة صغيرة لعرض مواصفات كل كأس.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، الدكتور خالد بياري، أن هذه المناسبة تأتي انطلاقًا من واجب الشركة الوطني والمجتمعي في إطار مبادراتها المستمرة في هذا المجال، وأن الشراكة مع نادي الفروسية تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون بين الطرفين، سواء برعاية السباقات أو التسويق أو الدعم الفني عبر إتاحة منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الشركة كافة في مجال الاتصالات لنشر هذه الرياضة الأصيلة، ولاسيما أن ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، ونادي الفروسية بشكل عام، يشكل بمرافقه وخدماته فرصة استثمارية لكل شركات القطاع الخاص، ومكانًا للجذب العائلي، ومتنفسًا لأهالي منطقة الرياض.



وفي ختام المؤتمر أجاب الأمير متعب بن عبد الله والدكتور خالد بياري عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين واستفساراتهم.