وسم #أنقذوا_متوسطة_عبدالمجيد يصل للترند.. و"سبق" تكشف تفاصيله

مغردون يعرضون صوراً لمبناها غير الصالح لبيئة الدراسة

دشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي وسماً بلغ الترند تحت اسم #أنقذوا_متوسطة_عبدالمجيد، والذي عرضوا فيه صوراً لمتوسطة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز المستأجرة بمحافظة دومة الجندل، ومبناها غير الصالح لبيئة الدراسة.



وشارك في الوسم عدد كبير من التربويين وأولياء أمور الطلاب بالمدرسة، عرضوا فيه صور المبنى القديم الذي لا يعتبر بيئة مناسبة للتعليم.



وقال المغرد خالد الحجاج: "‫#أنقذوا_متوسطة_عبدالمجيد، إلى كل مسؤول بيده حل تراها في ذمته المدرسة، خاصة أنَّ الأرض موجودة ولا عذر لذلك".



‫وقال عبدالسلام العرجان: "في ١٧ سنة من المعاناة، زارها مدير تعليم ومشرفون وإداريون وما زالت المعاناة مستمرة لليوم ولا نعلم إلى متى".



وقال طارق البادي: "‏عندما تنعدم المسؤولية من المسؤول نضطر أن نقول ‫#أنقذوا_متوسطة_عبدالمجيد فهل يعقل هذه الصورة تكون لصرح تعليمي".



وقال مدير إدارة التخطيط المدرسي بتعليم الجوف أحمد المفرج عبر حسابه بتويتر "استفدنا كثيراً من خطة الوزارة، وتم الإعلان وفق المراحل لجميع المباني المستأجرة وكانت الأسعار مغرية، وتم شراء أراض كثيرة وطرحت عليها مشاريع منها تمت الموافقة عليها والبعض ما زال لدى الوزارة.



وأضاف: "الإشكالية أنه رغم الإعلان عن الشراء هناك مواقع لم يتقدم لها أحد أو لم تكن الأراضي مطابقة للشروط الوزارية، أمر آخر خطة الوزارة للأسف كانت تتضمن فقط الشراء وليس نزع الملكيات ولو كان النزع متاحاً لاستفادت كل الإدارات.



وأشار المفرج إلى أنَّ المشكلة معقدة، فالنزع غير موجود والشراء لا يتناسب وكثير من المعروض وأيضاً البعض وضع أسعاراً خيالية رُفضت من اللجنة، هناك مشاكل أخرى لمدارس مستأجرة لها مشاريع أيضاً متعثرة سحبت وطرحت وللأسف ضاعت بين الوزارة وشركة تطوير، للعلم الإدارة قامت بشراء أراض لمدارس مشتركة وليست مستقلة فترة الطفرة وأغلب المدارس طرح لها مشاريع لكن تنتظر الترسية من الوزارة وبعضها مطروح من سنوات للعلم بيروقراطية العمل مازالت غالبة في الوزارة ومركزيتها.



‪وأضاف: "للعلم الوزارة أحياناً ليس بيدها حل سحري للأسعار التي تصل للملايين لن تقدر عليها النزع ليس بيدها أيضاً، الشراء وطرح المشاريع يكون للمدارس القائمة أما المدارس المحدثة فلها آلية وضوابط صادرة بقرار من المقام السامي، للعلم لجان إدارات التعليم هي لجنة مبدئية يليها لجنة وزارية تتولى الوقوف والتفاوض والشراء.



واختتم: "لعلي أوضحت آليات العمل وللعلم إدارات التعليم عموماً في هذا الأمر أقصد الشراء والطرح هي جهات تنفيذية وليست تشريعية".

