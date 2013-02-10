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وصفتها بـ"الشيطان".. طرْد معلمة أمريكية أهانت طفلة معاقة

قامت مدرسة للتعليم الأساسي في ولاية تكساس الأمريكية، بطرد معلمة مساعدة، بعد نشرها صورة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاقة) على موقع "سناب شات"، ومعها تعليق "هذه شيطانة".

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد تَقَدّمت أم طفلة بشكوى لإدارة مدرسة مارثا ريد للتعليم الأساسي، بمدينة أرلينجتون في ولاية تكساس، ومعها صورة لابنتها (7 سنوات) من ذوي الاحتياجات الخاصة، نشرتها معلمة مساعدة بالمدرسة على موقع العلاقات الاجتماعية "سناب شات"، وعلى الصورة علّقت المعلمة "هذه شيطانة".

 

وقامت المدرسة بالتحقيق مع المعلمة فيما نُسب إليها من تُهم، ثم أعلنت في بيان على موقعها طرد المعلمة؛ لإهانتها الطفلة وتسببها بالإيذاء النفسي لها.

 

والطفلة التي لم يُصرَّح باسمها، مصابة بمرض يُعرف بـ"متلازمة وليامز"، وهو حالة وراثية؛ حيث يولد الطفل مصاباً بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ فيتأخر نموه ويعاني من صعوبات التعلم، وهذه الطفلة يبلغ عمرها 7 سنوات؛ لكن نموها العقلي 3 سنوات فقط.

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وصفتها بـ"الشيطان".. طرْد معلمة أمريكية أهانت طفلة معاقة
سبق

قامت مدرسة للتعليم الأساسي في ولاية تكساس الأمريكية، بطرد معلمة مساعدة، بعد نشرها صورة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاقة) على موقع "سناب شات"، ومعها تعليق "هذه شيطانة".

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد تَقَدّمت أم طفلة بشكوى لإدارة مدرسة مارثا ريد للتعليم الأساسي، بمدينة أرلينجتون في ولاية تكساس، ومعها صورة لابنتها (7 سنوات) من ذوي الاحتياجات الخاصة، نشرتها معلمة مساعدة بالمدرسة على موقع العلاقات الاجتماعية "سناب شات"، وعلى الصورة علّقت المعلمة "هذه شيطانة".

 

وقامت المدرسة بالتحقيق مع المعلمة فيما نُسب إليها من تُهم، ثم أعلنت في بيان على موقعها طرد المعلمة؛ لإهانتها الطفلة وتسببها بالإيذاء النفسي لها.

 

والطفلة التي لم يُصرَّح باسمها، مصابة بمرض يُعرف بـ"متلازمة وليامز"، وهو حالة وراثية؛ حيث يولد الطفل مصاباً بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ فيتأخر نموه ويعاني من صعوبات التعلم، وهذه الطفلة يبلغ عمرها 7 سنوات؛ لكن نموها العقلي 3 سنوات فقط.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:37 AM

وصفتها بـ"الشيطان".. طرْد معلمة أمريكية أهانت طفلة معاقة

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
4,374

قامت مدرسة للتعليم الأساسي في ولاية تكساس الأمريكية، بطرد معلمة مساعدة، بعد نشرها صورة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاقة) على موقع "سناب شات"، ومعها تعليق "هذه شيطانة".

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد تَقَدّمت أم طفلة بشكوى لإدارة مدرسة مارثا ريد للتعليم الأساسي، بمدينة أرلينجتون في ولاية تكساس، ومعها صورة لابنتها (7 سنوات) من ذوي الاحتياجات الخاصة، نشرتها معلمة مساعدة بالمدرسة على موقع العلاقات الاجتماعية "سناب شات"، وعلى الصورة علّقت المعلمة "هذه شيطانة".

 

وقامت المدرسة بالتحقيق مع المعلمة فيما نُسب إليها من تُهم، ثم أعلنت في بيان على موقعها طرد المعلمة؛ لإهانتها الطفلة وتسببها بالإيذاء النفسي لها.

 

والطفلة التي لم يُصرَّح باسمها، مصابة بمرض يُعرف بـ"متلازمة وليامز"، وهو حالة وراثية؛ حيث يولد الطفل مصاباً بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ فيتأخر نموه ويعاني من صعوبات التعلم، وهذه الطفلة يبلغ عمرها 7 سنوات؛ لكن نموها العقلي 3 سنوات فقط.

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