وصول جثمان الشهيد "العامري" للعرضية الشمالية

الصلاة عليه عصر اليوم بمسجد ثريبان العوامر

وصل جثمان الشهيد علي سويد العامري، اليوم، منقولاً على طائرة مروحية إلى محافظة العرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة.



وعلمت "سبق" أن صلاة الجنازة ستُقام بعد عصر اليوم بجامع ثريبان العوامر، ثم يوارَى جثمانه بمسقط رأسه بثريبان.



وكان "العامر" قد استُشهد في الحد الجنوبي أثناء دفاعه عن دينه ووطنه.