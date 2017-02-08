وفاة أحد مشايخ قبيلة المرازيق بتربة

توفي صباح اليوم، الشيخ عمر بن زابن المرزوقي، أحد مشائخ قبيلة المرازيق بمحافظة تربة، وتم صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم بالمسجد الحرام.



يشار إلى أن المتوفى هو والد كل من: العميد ركن زابن المرزوقي، ورجل الأعمال عبد المحسن المرزوقي.



تتقدم "سبق" بأصدق التعازي والمواساة لقبيلة الفقيد، وتسأل الله له المغفرة ولجميع موتى المسلمين.