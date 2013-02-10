وفاة ابن شقيقة وكيل إمارة عسير
توفي ابن أخت وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش الشاب مشاري بن حمد البراهيم الجريش 32 سنة، إثر حادث مروري.
وصلي عليه بعد عصر اليوم الخميس بجامع الخليج ببريدة والعزاء بالمقبرة.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشاب وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.
وفاة ابن شقيقة وكيل إمارة عسير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-09
توفي ابن أخت وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش الشاب مشاري بن حمد البراهيم الجريش 32 سنة، إثر حادث مروري.
وصلي عليه بعد عصر اليوم الخميس بجامع الخليج ببريدة والعزاء بالمقبرة.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشاب وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:03 PM
وفاة ابن شقيقة وكيل إمارة عسير
توفي ابن أخت وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش الشاب مشاري بن حمد البراهيم الجريش 32 سنة، إثر حادث مروري.
وصلي عليه بعد عصر اليوم الخميس بجامع الخليج ببريدة والعزاء بالمقبرة.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشاب وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.