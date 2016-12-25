وفاة الزميل العمري

تُوفي الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.
"سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
تُوفي الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.
"سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
تُوفي الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.
"سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
تُوفي الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.
"سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".