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وفاة الزميل العمري

تُوفي  الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.

 

 "سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة الزميل العمري
سبق

تُوفي  الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.

 

 "سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
08:24 AM

وفاة الزميل العمري

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تُوفي  الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن العمري؛ مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنوّرة "سابقاً"، صباح اليوم الأحد، إثر معاناته مع المرض.

 

 "سبق" تتقدَّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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