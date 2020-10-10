وفاة الشيخ سبيع الحارثي

توفي اليوم الشيخ سبيع بن هضبان الحارثي، شيخ قبيلة القنافذه من بني الحارث ترج.
وأدت الجموع الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بسبت العلايا، وتم دفنه بمقابر المحافظة.
توفي اليوم الشيخ سبيع بن هضبان الحارثي، شيخ قبيلة القنافذه من بني الحارث ترج.
وأدت الجموع الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بسبت العلايا، وتم دفنه بمقابر المحافظة.
توفي اليوم الشيخ سبيع بن هضبان الحارثي، شيخ قبيلة القنافذه من بني الحارث ترج.
وأدت الجموع الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بسبت العلايا، وتم دفنه بمقابر المحافظة.
توفي اليوم الشيخ سبيع بن هضبان الحارثي، شيخ قبيلة القنافذه من بني الحارث ترج.
وأدت الجموع الصلاة عليه عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بسبت العلايا، وتم دفنه بمقابر المحافظة.