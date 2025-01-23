وفاة الشيخ عمر العُمري

توفي الشيخ عمر بن سليمان بن محمد العُمري عصر اليوم السبت بعد معاناة مع المرض؛ وسيصلى على الفقيد عقب صلاة عصر يوم الأحد 24 ربيع الثاني في جامع الراجحي بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.

تعازينا الحارة لأبنائه: أحمد ومنصور وخالد وعبداللطيف وسليمان وفهد وفيصل ومحمد. ولبناته: نورة والجوهرة ومنيرة ومها، ولحرم الفقيد أم منصور.

والعزاء موصول للزميل الأستاذ/ سلمان بن محمد العُمري. ولكافة عموم أسرة العُمري في الرياض والقصيم وكافة مناطق المملكة.

وللتعزية هاتف ابنه م. أحمد/ (0505481208). وابنه منصور/ (0505418351).

نسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.