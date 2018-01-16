وفاة العلامة المعّمر محمد آل الشيخ عن 108 سنوات أمس

يعد من بقية مشايخ نجد القدماء

توفي صباح أمس العلامة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ رحمه الله تعالى، عن 108 سنوات، وقد صُلي على الفقيد أمس الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام.

ويتقبل العزاء في منزله في حي الخزامى على طريق الملك خالد في الجهة الغربية من جامعة الملك سعود.



والفقيد هو أخ الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود وأمين عام جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ووالد كل من أحمد آل الشيخ، والدكتور حسن آل الشيخ، وهشام آل الشيخ، والدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، والدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وفيصل آل الشيخ.

يذكر أنَّ الفقيد العلامة يعد من بقية مشايخ نجد القدماء، ومسند الديار النجدية، عاش فوق المئة سنة على التوحيد والسنّة والخير كما يصفه طلابه.

وقد حصل للشيخ "محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ" في آخر عمره من انفتاح على طلبة العلم في القراءة عليه عبر البث المباشر لكتب العلم، فحضر بعض تلك المجالس أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

أحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد للدكتور عبدالملك ولأبنائه الكرام، ولأهله وذويه ومحبيه وطلابه. إنا لله وإنا إليه راجعون.

