وفاة "بن دسمه آل سليم"
توفي الشيخ عبدالله ابن أحمد بن دسمه آل سليم شيخ قبيلة "آل سليم"، بعد أن تعرض لحادث مروري رقد على إثره في مستشفى الملك خالد بنجران، عدة أيام قبل أن ينتقل إلى رحمه الله .
"سبق" تعزي قبيلة "آل سليم" في وفاة فقيدها سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفاة "بن دسمه آل سليم"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-31
توفي الشيخ عبدالله ابن أحمد بن دسمه آل سليم شيخ قبيلة "آل سليم"، بعد أن تعرض لحادث مروري رقد على إثره في مستشفى الملك خالد بنجران، عدة أيام قبل أن ينتقل إلى رحمه الله .
"سبق" تعزي قبيلة "آل سليم" في وفاة فقيدها سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
06:07 PM
وفاة "بن دسمه آل سليم"
توفي الشيخ عبدالله ابن أحمد بن دسمه آل سليم شيخ قبيلة "آل سليم"، بعد أن تعرض لحادث مروري رقد على إثره في مستشفى الملك خالد بنجران، عدة أيام قبل أن ينتقل إلى رحمه الله .
"سبق" تعزي قبيلة "آل سليم" في وفاة فقيدها سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.