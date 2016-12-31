وفاة "بن دسمه آل سليم"

توفي الشيخ عبدالله ابن أحمد بن دسمه آل سليم شيخ قبيلة "آل سليم"، بعد أن تعرض لحادث مروري رقد على إثره في مستشفى الملك خالد بنجران، عدة أيام قبل أن ينتقل إلى رحمه الله .

"سبق" تعزي قبيلة "آل سليم" في وفاة فقيدها سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

