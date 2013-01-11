وفاة رجل وطفلة في حريق منزل بالقطيف

تُوفي رجلٌ وطفلة في حريقٍ شبَّ بمنزل في القطيف.
وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر "مدني القطيف" حريقاً في منزل؛ حيث تمّ إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة رجل وطفلة - رحمهما الله.
تُوفي رجلٌ وطفلة في حريقٍ شبَّ بمنزل في القطيف.
وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر "مدني القطيف" حريقاً في منزل؛ حيث تمّ إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة رجل وطفلة - رحمهما الله.
تُوفي رجلٌ وطفلة في حريقٍ شبَّ بمنزل في القطيف.
وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر "مدني القطيف" حريقاً في منزل؛ حيث تمّ إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة رجل وطفلة - رحمهما الله.
تُوفي رجلٌ وطفلة في حريقٍ شبَّ بمنزل في القطيف.
وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر "مدني القطيف" حريقاً في منزل؛ حيث تمّ إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة رجل وطفلة - رحمهما الله.