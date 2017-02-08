وفاة رضيع واختناق 5 من عائلة واحدة في "الرياض"

بسبب إشعال الحطب في مكان غير جيد التهوية

استقبلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، عائلة مكوّنة من خمسة أفراد؛ تعرَّضوا لحالة اختناق بأول أكسيد كربون المنبعث من الحطب، من بينهم رضيع أُحضر وهو في حالة وفاة.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى العام، الدكتور فيصل المزروع؛ أن العائلة بحالة صحية جيدة، وتلقت العلاج اللازم.

وأضاف الدكتور المزروع: إن حالات الاختناق تأتي من جرّاء إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة دون وجود تهوية مناسبة.

وشدّد الدكتور المزروع؛ على ضرورة الانتباه لخطر استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة؛ حيث إن ذلك قد يؤدي لأعراض شديدة تصل للوفاة كلما ازدادت فترة التعرُّض.

واختتم الدكتور المزروع؛ تصريحه، مؤكداً أهمية التأكّد التام من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم.