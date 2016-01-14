وفاة رقيب أول مشارك في الحد الجنوبي جرّاء حادث سير

ترك زوجتيْن و6 أبناء ومنزلاً شرع في بنائه ولم يُكمله

لقي أحد رجال الحد الجنوبي ومنسوبي الدفاع الجوي الرقيب أول سعود محمد السعدي الأكلبي؛ مصرعه، أمس الأول، إثر حادث انقلاب بمنطقة نجران في أثناء وجوده بالمنطقة للدفاع عن أرض الوطن ومقدّساته.

ونقل جثمان الفقيد "الأكلبي" إلى مطار بيشة، وأدّت جموع المصلين الصلاة عليه بمسجد الدعوة, ودُفن في قرية الباطن بمركز الثنية, تاركاً ثلاثة أبناء وثلاث بنات من زوجتيْن، إضافة إلى أنه كان يعول والده ووالدته ولديه منزل لم يكتمل بناؤه.

وقال أحد أقارب الفقيد: "سعود كان حريصاً على عمله للدفاع عن وطنه ومقدّساته، مبيناً أنه تعرَّض لحادث سير في منطقة نجران أثناء وجوده بالمنطقة للمشاركة في الحد الجنوبي".

وأضاف: "تسكن أسرة الفقيد في بيت مستأجر، ولقد تحمّل الفقيد الديون لتأمين منزلهم, إلا أن الأجل وافاه قبل إكمال منزله".