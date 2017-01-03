وفاة زوجة العقيد متقاعد "العضاضي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة العقيد متقاعد علي بن سعيد بن ملهي العضاضي، والدة كل من الدكتور سعيد علي العضاضي والأستاذ عبدالله علي العضاضي والعميد بحري حسين علي العضاضي والدكتور أحمد علي العضاضي.



وسوف يقام العزاء بمنزل الأسرة في مدينة أبها حي الخالدية طريق آل يوسف اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً إلى المغرب من يوم الخميس 7 / 4 / 1438.

