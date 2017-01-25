وفاة زوجة وابن الشيخ سلمان العودة في حادث مروري

إصابة عدد من أفراد الأسرة

انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيا السياري، زوجة الشيخ سلمان العودة، وأحد أبنائه، فيما أُصيب عدد من أفراد الأسرة بإصابات متفرقة، عقب تعرُّضهم لحادث مروري مساء اليوم على أحد الطرقات بمنطقة الرياض.

وقد باشرت الجهات المرورية والإسعافية الحادث .



"سبق" التي آلمها النبأ تتقدَّم بالتعازي والمواساة للشيخ سلمان العودة سائلةً المولى - عز وجل - أن يتغمد زوجته وابنه بواسع رحمته، وأن يشفي الأبناء المصابين.

