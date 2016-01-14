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وفاة شقيق نائب رئيس جمهورية اليمن

 توفي الشيخ محمد محسن صالح الأحمر، شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، صباح اليوم، عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مرير مع المرض.

 

وعُرِف الفقيد بوجاهته الاجتماعية وحكمته وعدالته وأدواره الكبيرة في إصلاح ذات البين، وحل مختلف القضايا بين المواطنين.

 

ومن المقرر تشييع الفقيد بعد صلاة ظهر يوم السبت 14 يناير 2017 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بعد الصلاة عليه في مسجد الجفالي بحي البغدادية مقابل وزارة الخارجية، قبل مواراة جثمانه الطاهر في مقبرة "أمنا حواء" بحي العمارية.

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وفاة شقيق نائب رئيس جمهورية اليمن
سبق

 توفي الشيخ محمد محسن صالح الأحمر، شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، صباح اليوم، عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مرير مع المرض.

 

وعُرِف الفقيد بوجاهته الاجتماعية وحكمته وعدالته وأدواره الكبيرة في إصلاح ذات البين، وحل مختلف القضايا بين المواطنين.

 

ومن المقرر تشييع الفقيد بعد صلاة ظهر يوم السبت 14 يناير 2017 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بعد الصلاة عليه في مسجد الجفالي بحي البغدادية مقابل وزارة الخارجية، قبل مواراة جثمانه الطاهر في مقبرة "أمنا حواء" بحي العمارية.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
04:30 PM

وفاة شقيق نائب رئيس جمهورية اليمن

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فهد العتيبي - الرياض
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 توفي الشيخ محمد محسن صالح الأحمر، شقيق نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، صباح اليوم، عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مرير مع المرض.

 

وعُرِف الفقيد بوجاهته الاجتماعية وحكمته وعدالته وأدواره الكبيرة في إصلاح ذات البين، وحل مختلف القضايا بين المواطنين.

 

ومن المقرر تشييع الفقيد بعد صلاة ظهر يوم السبت 14 يناير 2017 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بعد الصلاة عليه في مسجد الجفالي بحي البغدادية مقابل وزارة الخارجية، قبل مواراة جثمانه الطاهر في مقبرة "أمنا حواء" بحي العمارية.

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