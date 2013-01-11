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وفاة طالبة ابتدائي دهساً أمام بوابة مدرستها بجازان

حارس المدرسة حاول إنقاذها بنقلها لمستشفى صبيا

توفيت طالبة ابتدائي، صباح اليوم الاثنين، دهساً من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها في أبوالسلع، بعد نزولها من الباص، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، وقد فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى.

باشر الحادث مدير الأمن والسلامة بـ"تعليم صبيا"، ومدير خدمات الطلاب، ومنسق تعليم البنات، ومدير الإعلام التربوي، ومديرة مكتب التعليم بصبيا، والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا.

من جهته، قدّم مدير "تعليم صبيا" الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أحرّ التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة "ليلى حديدي"، ولكل منسوبات المدرسة، سائلاً الله -عز وجل- أن يتقبّلها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة طالبة ابتدائي دهساً أمام بوابة مدرستها بجازان
سبق

توفيت طالبة ابتدائي، صباح اليوم الاثنين، دهساً من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها في أبوالسلع، بعد نزولها من الباص، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، وقد فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى.

باشر الحادث مدير الأمن والسلامة بـ"تعليم صبيا"، ومدير خدمات الطلاب، ومنسق تعليم البنات، ومدير الإعلام التربوي، ومديرة مكتب التعليم بصبيا، والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا.

من جهته، قدّم مدير "تعليم صبيا" الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أحرّ التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة "ليلى حديدي"، ولكل منسوبات المدرسة، سائلاً الله -عز وجل- أن يتقبّلها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
12:11 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
04:14 AM
حارس المدرسة حاول إنقاذها بنقلها لمستشفى صبيا

وفاة طالبة ابتدائي دهساً أمام بوابة مدرستها بجازان

A A A
محمد المواسي - جازان
20
28,651

توفيت طالبة ابتدائي، صباح اليوم الاثنين، دهساً من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها في أبوالسلع، بعد نزولها من الباص، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، وقد فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى.

باشر الحادث مدير الأمن والسلامة بـ"تعليم صبيا"، ومدير خدمات الطلاب، ومنسق تعليم البنات، ومدير الإعلام التربوي، ومديرة مكتب التعليم بصبيا، والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا.

من جهته، قدّم مدير "تعليم صبيا" الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أحرّ التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة "ليلى حديدي"، ولكل منسوبات المدرسة، سائلاً الله -عز وجل- أن يتقبّلها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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