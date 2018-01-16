وفاة عامل وإصابة آخر بسبب انهيار بركة مياه في "هروب جازان"

الهلال الأحمر نقل الجريح للمستشفى.. والدفاع المدني انتشل القتيل

تُوفِّي عامل، وأُصيب مواطن، إثر انهيار بركة مياه عليهما في محافظة هروب شرق منطقة جازان، مساء اليوم السبت. وقد تم نقل المواطن بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى، بينما تم انتشال جثة العامل بواسطة فِرق الدفاع المدني.



وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني: وردنا بلاغ عن انهيار بركة مياه على شخصين بمحافظة هروب، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار بركة مياه مبنية من الحجارة بدون أعمدة أثناء تعبئتها بالمياه، مساحتها (٣*٤م)، على مواطن وعامل من ذوي البشرة السوداء، وتم انتشال المواطن من قِبل ذويه، ونقله وهو مصاب بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني، والآخر تم رفع الأنقاض عنه، وانتشاله وهو متوفى. وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

