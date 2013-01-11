وفاة عم الزميل "العلي"

توفي اليوم الاثنين، مطلق بن مرشد الحريص، عم الزميل نواف العلي، مراسل "سبق" بعنيزة، بعد معاناة مع المرض.

ويصلى على الفقيد بعد صلاة عصر غد الثلاثاء في جامع البسام.