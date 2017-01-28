وفاة مقيم عربي وإصابة 2 آخرين أثناء تنظيف بركة صرف صحي في حفر الباطن

لم يستخدموا معدات الوقاية المتخصصة .. و"المدني" باشر الواقعة والهلال الأحمر

تعرض ثلاثة أشخاص من جنسية عربية للاختناق داخل بركة صرف صحي بجوار أحد المنازل في حفر الباطن، أثناء قيامهم بأعمال تنظيف دون استخدام معدات الوقاية الشخصية، ما أسفر عن وفاة أحدهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العقيد منصور الدوسري لـ"سبق": "في الساعة الثالثة وعشر دقائق باشر أفراد وحدة الغوص بالإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن عملية انتشال ثلاثة وافدين تعرضوا للاختناق داخل إحدى برك الصرف الصحي".

وأضاف: "تم انتشال شخصين فيما خرج الثالث قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع، وقد تم نقل الثلاثة بمعرفة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد".

وأردف: "توفي أحد الأشخاص الثلاثة ويبلغ من العمر 31 سنة في المستشفى، فيما وصفت حالة المصابين بالمستقرة ويبلغان من العمر 29 عاماً و31 عاماً".



