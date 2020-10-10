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وفاة وإصابة 6 في حادث مروري بضلع أبها

باشر الحادث ثلاث فرق إسعافية

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء أمس عن حادث سير نجم عنه أربع إصابات ووفاتين.

وتفصيلاً، قال الشهري: "تلقت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة عسير بلاغاً عن حادث تصادم بعقبة ضلع اليوم الساعة 22.18 وتم وصول أول فرقة بعد سبع دقائق من وقت البلاغ، وباشر الحادث ثلاث فرق إسعافية ونقلت أربع إصابات عن طريق فرق الهيئة لمستشفى أبها الخاص".

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم.


وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة بالاتصال على رقم الطوارئ 997 في حالة الحوادث ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين، مذكراً بقوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

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وفاة وإصابة 6 في حادث مروري بضلع أبها
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء أمس عن حادث سير نجم عنه أربع إصابات ووفاتين.

وتفصيلاً، قال الشهري: "تلقت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة عسير بلاغاً عن حادث تصادم بعقبة ضلع اليوم الساعة 22.18 وتم وصول أول فرقة بعد سبع دقائق من وقت البلاغ، وباشر الحادث ثلاث فرق إسعافية ونقلت أربع إصابات عن طريق فرق الهيئة لمستشفى أبها الخاص".

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم.


وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة بالاتصال على رقم الطوارئ 997 في حالة الحوادث ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين، مذكراً بقوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:23 AM

وفاة وإصابة 6 في حادث مروري بضلع أبها

باشر الحادث ثلاث فرق إسعافية

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محمد طيران - عسير
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كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء أمس عن حادث سير نجم عنه أربع إصابات ووفاتين.

وتفصيلاً، قال الشهري: "تلقت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة عسير بلاغاً عن حادث تصادم بعقبة ضلع اليوم الساعة 22.18 وتم وصول أول فرقة بعد سبع دقائق من وقت البلاغ، وباشر الحادث ثلاث فرق إسعافية ونقلت أربع إصابات عن طريق فرق الهيئة لمستشفى أبها الخاص".

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم.


وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة بالاتصال على رقم الطوارئ 997 في حالة الحوادث ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين، مذكراً بقوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

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