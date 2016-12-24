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وفاة والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود

الصلاة عليها غدًا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:28 PM
الصلاة عليها غدًا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي

وفاة والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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