​وفاة والدة "المدخلي"

انتقلت إلى رحمة الله زوجة عمر جردي المدخلي، والدة كلّ من الدكتور عبدالله، الأمين العام لجمعية البر الخيرية بصامطة والدكتور عبدالرحمن، أمين الكراسي العلمية بجامعة جازان، عضو المجلس البلدي بأمانة جازان، والأستاذ عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بمحافظة صامطة، والأستاذ عبدالعزيز من منسوبي القوة البحرية بجازان. ويُتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الشيخ عمر جردي المدخلي بمحافظة صامطة.

