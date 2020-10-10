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وفاة وزير الصحة التونسي عقب مشاركته في ماراثون لمكافحة السرطان

توفي اليوم وزير الصحة التونسي "سليم شاكر" عن عمر يناهز 56 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب مشاركته في ماراثون خيري لمكافحة مرض السرطان بمحافظة نابل شرق البلاد وفقًا لـ"سكاي نيوز".

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وفاة وزير الصحة التونسي عقب مشاركته في ماراثون لمكافحة السرطان
سبق

توفي اليوم وزير الصحة التونسي "سليم شاكر" عن عمر يناهز 56 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب مشاركته في ماراثون خيري لمكافحة مرض السرطان بمحافظة نابل شرق البلاد وفقًا لـ"سكاي نيوز".

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
08:01 PM

وفاة وزير الصحة التونسي عقب مشاركته في ماراثون لمكافحة السرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي اليوم وزير الصحة التونسي "سليم شاكر" عن عمر يناهز 56 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب مشاركته في ماراثون خيري لمكافحة مرض السرطان بمحافظة نابل شرق البلاد وفقًا لـ"سكاي نيوز".

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