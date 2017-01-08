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وفاة وست إصابات في حادث تصادم بين مركبتَين بعشيرة شمال الطائف

الطريق يعاني عدم ازدواجيته وغير مضاء وتكتظ به الحركة المرورية

أدى حادث تصادم بين مركبتَين لوفاة شخص وإصابة ستة آخرين، وذلك بطريق عشيرة شمال محافظة الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف بلاغًا من مواطن عن وجود حادث تصادم بين مركبتَين، وذلك على طريق عشيرة؛ ما أدى لإصابات عدة. وعند توجيه الفرق الإسعافية للموقع اتضح أن بالموقع ست إصابات خطيرة، إضافة إلى وجود حالة وفاة. وعلى الفور تم طلب الدعم من غرفة العمليات، وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الحالات، وطلب التنسيق في استقبال الحالات بمستشفى الأمير سلطان العسكري، الذي تم نقلها جميعًا إليه.

يُشار إلى أن الحوادث المرورية تكررت على طريق عشيرة في الفترة الأخيرة؛ إذ إنه غير مزدوج، وغير مضاء، وتكتظ به الحركة المرورية.

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وفاة وست إصابات في حادث تصادم بين مركبتَين بعشيرة شمال الطائف
سبق

أدى حادث تصادم بين مركبتَين لوفاة شخص وإصابة ستة آخرين، وذلك بطريق عشيرة شمال محافظة الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف بلاغًا من مواطن عن وجود حادث تصادم بين مركبتَين، وذلك على طريق عشيرة؛ ما أدى لإصابات عدة. وعند توجيه الفرق الإسعافية للموقع اتضح أن بالموقع ست إصابات خطيرة، إضافة إلى وجود حالة وفاة. وعلى الفور تم طلب الدعم من غرفة العمليات، وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الحالات، وطلب التنسيق في استقبال الحالات بمستشفى الأمير سلطان العسكري، الذي تم نقلها جميعًا إليه.

يُشار إلى أن الحوادث المرورية تكررت على طريق عشيرة في الفترة الأخيرة؛ إذ إنه غير مزدوج، وغير مضاء، وتكتظ به الحركة المرورية.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:35 AM
الطريق يعاني عدم ازدواجيته وغير مضاء وتكتظ به الحركة المرورية

وفاة وست إصابات في حادث تصادم بين مركبتَين بعشيرة شمال الطائف

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فهد العتيبي - الطائف
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3,554

أدى حادث تصادم بين مركبتَين لوفاة شخص وإصابة ستة آخرين، وذلك بطريق عشيرة شمال محافظة الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف بلاغًا من مواطن عن وجود حادث تصادم بين مركبتَين، وذلك على طريق عشيرة؛ ما أدى لإصابات عدة. وعند توجيه الفرق الإسعافية للموقع اتضح أن بالموقع ست إصابات خطيرة، إضافة إلى وجود حالة وفاة. وعلى الفور تم طلب الدعم من غرفة العمليات، وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الحالات، وطلب التنسيق في استقبال الحالات بمستشفى الأمير سلطان العسكري، الذي تم نقلها جميعًا إليه.

يُشار إلى أن الحوادث المرورية تكررت على طريق عشيرة في الفترة الأخيرة؛ إذ إنه غير مزدوج، وغير مضاء، وتكتظ به الحركة المرورية.

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