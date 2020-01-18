النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاق حائل" تعلن فتح استقبال طلب إعانات المقبلين على الزواج"

دعت جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق", الراغبين في الدعم من المقبلين على الزواج التقدم بذلك الى الجمعية بمقرها بحي الجامعيين - شارع الامير فهد بن سعد, وتعبئة نموذج الطلب.


واشترطت الجمعية  ان يكون الزوجان سعوديان ,وان لا يزيد عمر الزوج عن  35 عاما ,وان يكون من سكان حائل  ويثبت ذلك  بصك ملك وفاتورة كهرباء وملف مركز صحي, فيما اشترطت ايضا انه لم يسبق للمتقدم الزواج ,وان لا يكون  قد مضى على تاريخ عقد النكاح اكثر من ستة اشهر ولم يدخل بزوجته.


وعن الشروط المالية ,اشترطت الجمعية ان لا يزيد راتب المتقدم عن ستة الاف ريال وان يثبت ذلك  بتعريف راتب مختوم ومصدق من الغرفة التجارية, وان لا يكون المهر المطلوب منه ومدون بالعقد  اكثر من خمسين الف ريال, فيما اشترطت ايضا ,إفادة من إمام الحي الذي يسكنه المتقدم انه من المحافظين على الصلاة مع الجماعة وان محتاج فعليا للمساعدة.


واخيرا اشترطت الجمعية, إحضار المتقدم شهادة حضور دورة تأهيل المقبلين على الزواج بشرط ان لا تقل عن تسعة ساعات ولم يمضي عليها اكثر من سنتين.


وكشف المدير التنفيذي للجمعية أحمد الشويعر؛ أن هذا الدعم هو عبارة عن برنامج إعانة للشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود ويقدم مساعدات عينية ونقدية غير مستردة تسهم في التخفيف من أعباء الزواج، داعياً كل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في الدعم سرعة التوجه إلى الجمعية وتقديم الإثباتات لاستكمال متطلبات الحصول على الدعم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاق حائل" تعلن فتح استقبال طلب إعانات المقبلين على الزواج"
سبق

دعت جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق", الراغبين في الدعم من المقبلين على الزواج التقدم بذلك الى الجمعية بمقرها بحي الجامعيين - شارع الامير فهد بن سعد, وتعبئة نموذج الطلب.


واشترطت الجمعية  ان يكون الزوجان سعوديان ,وان لا يزيد عمر الزوج عن  35 عاما ,وان يكون من سكان حائل  ويثبت ذلك  بصك ملك وفاتورة كهرباء وملف مركز صحي, فيما اشترطت ايضا انه لم يسبق للمتقدم الزواج ,وان لا يكون  قد مضى على تاريخ عقد النكاح اكثر من ستة اشهر ولم يدخل بزوجته.


وعن الشروط المالية ,اشترطت الجمعية ان لا يزيد راتب المتقدم عن ستة الاف ريال وان يثبت ذلك  بتعريف راتب مختوم ومصدق من الغرفة التجارية, وان لا يكون المهر المطلوب منه ومدون بالعقد  اكثر من خمسين الف ريال, فيما اشترطت ايضا ,إفادة من إمام الحي الذي يسكنه المتقدم انه من المحافظين على الصلاة مع الجماعة وان محتاج فعليا للمساعدة.


واخيرا اشترطت الجمعية, إحضار المتقدم شهادة حضور دورة تأهيل المقبلين على الزواج بشرط ان لا تقل عن تسعة ساعات ولم يمضي عليها اكثر من سنتين.


وكشف المدير التنفيذي للجمعية أحمد الشويعر؛ أن هذا الدعم هو عبارة عن برنامج إعانة للشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود ويقدم مساعدات عينية ونقدية غير مستردة تسهم في التخفيف من أعباء الزواج، داعياً كل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في الدعم سرعة التوجه إلى الجمعية وتقديم الإثباتات لاستكمال متطلبات الحصول على الدعم.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
03:36 PM

وفاق حائل" تعلن فتح استقبال طلب إعانات المقبلين على الزواج"

A A A
خالد السليمي - حائل
1
642

دعت جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق", الراغبين في الدعم من المقبلين على الزواج التقدم بذلك الى الجمعية بمقرها بحي الجامعيين - شارع الامير فهد بن سعد, وتعبئة نموذج الطلب.


واشترطت الجمعية  ان يكون الزوجان سعوديان ,وان لا يزيد عمر الزوج عن  35 عاما ,وان يكون من سكان حائل  ويثبت ذلك  بصك ملك وفاتورة كهرباء وملف مركز صحي, فيما اشترطت ايضا انه لم يسبق للمتقدم الزواج ,وان لا يكون  قد مضى على تاريخ عقد النكاح اكثر من ستة اشهر ولم يدخل بزوجته.


وعن الشروط المالية ,اشترطت الجمعية ان لا يزيد راتب المتقدم عن ستة الاف ريال وان يثبت ذلك  بتعريف راتب مختوم ومصدق من الغرفة التجارية, وان لا يكون المهر المطلوب منه ومدون بالعقد  اكثر من خمسين الف ريال, فيما اشترطت ايضا ,إفادة من إمام الحي الذي يسكنه المتقدم انه من المحافظين على الصلاة مع الجماعة وان محتاج فعليا للمساعدة.


واخيرا اشترطت الجمعية, إحضار المتقدم شهادة حضور دورة تأهيل المقبلين على الزواج بشرط ان لا تقل عن تسعة ساعات ولم يمضي عليها اكثر من سنتين.


وكشف المدير التنفيذي للجمعية أحمد الشويعر؛ أن هذا الدعم هو عبارة عن برنامج إعانة للشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود ويقدم مساعدات عينية ونقدية غير مستردة تسهم في التخفيف من أعباء الزواج، داعياً كل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في الدعم سرعة التوجه إلى الجمعية وتقديم الإثباتات لاستكمال متطلبات الحصول على الدعم.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,260

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة