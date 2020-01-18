وفاق حائل" تعلن فتح استقبال طلب إعانات المقبلين على الزواج"

دعت جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق", الراغبين في الدعم من المقبلين على الزواج التقدم بذلك الى الجمعية بمقرها بحي الجامعيين - شارع الامير فهد بن سعد, وتعبئة نموذج الطلب.



واشترطت الجمعية ان يكون الزوجان سعوديان ,وان لا يزيد عمر الزوج عن 35 عاما ,وان يكون من سكان حائل ويثبت ذلك بصك ملك وفاتورة كهرباء وملف مركز صحي, فيما اشترطت ايضا انه لم يسبق للمتقدم الزواج ,وان لا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح اكثر من ستة اشهر ولم يدخل بزوجته.



وعن الشروط المالية ,اشترطت الجمعية ان لا يزيد راتب المتقدم عن ستة الاف ريال وان يثبت ذلك بتعريف راتب مختوم ومصدق من الغرفة التجارية, وان لا يكون المهر المطلوب منه ومدون بالعقد اكثر من خمسين الف ريال, فيما اشترطت ايضا ,إفادة من إمام الحي الذي يسكنه المتقدم انه من المحافظين على الصلاة مع الجماعة وان محتاج فعليا للمساعدة.



واخيرا اشترطت الجمعية, إحضار المتقدم شهادة حضور دورة تأهيل المقبلين على الزواج بشرط ان لا تقل عن تسعة ساعات ولم يمضي عليها اكثر من سنتين.



وكشف المدير التنفيذي للجمعية أحمد الشويعر؛ أن هذا الدعم هو عبارة عن برنامج إعانة للشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود ويقدم مساعدات عينية ونقدية غير مستردة تسهم في التخفيف من أعباء الزواج، داعياً كل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في الدعم سرعة التوجه إلى الجمعية وتقديم الإثباتات لاستكمال متطلبات الحصول على الدعم.