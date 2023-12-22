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وفد تعليم عسير يكرم رموز الأدب في يوم اللغة العالمي

قدموا لهم الهدايا والورود عرفانًا بدورهما في الساحة الثقافية والأدبية بالمنطقة

 زار وفد من تعليم عسير كلًّا من الأديب والشاعر "الأستاذ محمد بن عبد الله بن حميد" رئيس نادي أبها الأدبي الأسبق والأديب والمؤرخ لـ"ذاكرة عسير"، "الأستاذ أحمد مطاعن"، في منزليهما، مقدمين الهدايا التذكارية، وباقات الورود؛ تعبيرًا عن صادق الاحتفاء بهما؛ كونهما نجمين في سماء الأدب والثقافة واللغة وعلمين من أعلامها، في بادرة وفاء تزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وأعرب "ابن حميد" عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الوفية من قبل تعليم المنطقة، التي اختارت هذا التكريم بالتزامن مع الاحتفاء بلغة القرآن الكريم في يومها العالمي، مؤكدًا أن الاهتمام باللغة العربية والعناية بها أمر يجب أن يتكاتف الجميع معه، وأن تكون أيامنا جميعها أيامًا للغة العربية.

من جهته عبر "مطاعن" عن سعادته الغامرة قائلًا: "سعادتي لا توصف وأنا ألتقيكم في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا، وهي الاحتفاء بلغتنا العربية، مبديًا فخره بأن يشاهد مثل هذا الحراك المتميز من قبل التعليم في مثل هذه المناسبة، ومثمنًا لتعليم المنطقة هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام بالأدب والثقافة وروادها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم عسير "أحمد حاضر" أن تعليم المنطقة يستشعر ما يمثله رموز الأدب والثقافة في المنطقة من أهمية كبرى، وقيمة عالية راسخة في نفوس الجميع، مشيرًا إلى أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفانًا لهما على ما قدماه من مسيرة عطرة، حافلة بالإنجازات، وعلى ما قدماه من خدمات جليلة للساحة الثقافية والأدبية في المنطقة على مدى أكثر من 60 عامًا، حققا خلالها نقلة نوعية في خارطة الأدب والثقافة.

وضم الوفد المشارك كلًّا من الطالب الشاعر "مالك حكمي"، الذي قدم عددًا من القصائد الشعرية في حضرة الضيفين اللذين أبديا مدى إعجابهما بما يمتلكه من مكلة شعرية فذة، وفصاحة تناغمت مع ما ينثره من إبداع، فيما حظي زميله الطالب "فيصل القاضي" الفائز في مسابقة تحدي القراءة، بإشادة الضيفين وثنائهما على ما يبذله من جهد في سبيل الاهتمام بالقراءة.

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وفد تعليم عسير يكرم رموز الأدب في يوم اللغة العالمي
سبق

 زار وفد من تعليم عسير كلًّا من الأديب والشاعر "الأستاذ محمد بن عبد الله بن حميد" رئيس نادي أبها الأدبي الأسبق والأديب والمؤرخ لـ"ذاكرة عسير"، "الأستاذ أحمد مطاعن"، في منزليهما، مقدمين الهدايا التذكارية، وباقات الورود؛ تعبيرًا عن صادق الاحتفاء بهما؛ كونهما نجمين في سماء الأدب والثقافة واللغة وعلمين من أعلامها، في بادرة وفاء تزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وأعرب "ابن حميد" عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الوفية من قبل تعليم المنطقة، التي اختارت هذا التكريم بالتزامن مع الاحتفاء بلغة القرآن الكريم في يومها العالمي، مؤكدًا أن الاهتمام باللغة العربية والعناية بها أمر يجب أن يتكاتف الجميع معه، وأن تكون أيامنا جميعها أيامًا للغة العربية.

من جهته عبر "مطاعن" عن سعادته الغامرة قائلًا: "سعادتي لا توصف وأنا ألتقيكم في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا، وهي الاحتفاء بلغتنا العربية، مبديًا فخره بأن يشاهد مثل هذا الحراك المتميز من قبل التعليم في مثل هذه المناسبة، ومثمنًا لتعليم المنطقة هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام بالأدب والثقافة وروادها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم عسير "أحمد حاضر" أن تعليم المنطقة يستشعر ما يمثله رموز الأدب والثقافة في المنطقة من أهمية كبرى، وقيمة عالية راسخة في نفوس الجميع، مشيرًا إلى أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفانًا لهما على ما قدماه من مسيرة عطرة، حافلة بالإنجازات، وعلى ما قدماه من خدمات جليلة للساحة الثقافية والأدبية في المنطقة على مدى أكثر من 60 عامًا، حققا خلالها نقلة نوعية في خارطة الأدب والثقافة.

وضم الوفد المشارك كلًّا من الطالب الشاعر "مالك حكمي"، الذي قدم عددًا من القصائد الشعرية في حضرة الضيفين اللذين أبديا مدى إعجابهما بما يمتلكه من مكلة شعرية فذة، وفصاحة تناغمت مع ما ينثره من إبداع، فيما حظي زميله الطالب "فيصل القاضي" الفائز في مسابقة تحدي القراءة، بإشادة الضيفين وثنائهما على ما يبذله من جهد في سبيل الاهتمام بالقراءة.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:19 PM
قدموا لهم الهدايا والورود عرفانًا بدورهما في الساحة الثقافية والأدبية بالمنطقة

وفد تعليم عسير يكرم رموز الأدب في يوم اللغة العالمي

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بندر آل عوض - عسير
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 زار وفد من تعليم عسير كلًّا من الأديب والشاعر "الأستاذ محمد بن عبد الله بن حميد" رئيس نادي أبها الأدبي الأسبق والأديب والمؤرخ لـ"ذاكرة عسير"، "الأستاذ أحمد مطاعن"، في منزليهما، مقدمين الهدايا التذكارية، وباقات الورود؛ تعبيرًا عن صادق الاحتفاء بهما؛ كونهما نجمين في سماء الأدب والثقافة واللغة وعلمين من أعلامها، في بادرة وفاء تزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وأعرب "ابن حميد" عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الوفية من قبل تعليم المنطقة، التي اختارت هذا التكريم بالتزامن مع الاحتفاء بلغة القرآن الكريم في يومها العالمي، مؤكدًا أن الاهتمام باللغة العربية والعناية بها أمر يجب أن يتكاتف الجميع معه، وأن تكون أيامنا جميعها أيامًا للغة العربية.

من جهته عبر "مطاعن" عن سعادته الغامرة قائلًا: "سعادتي لا توصف وأنا ألتقيكم في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا، وهي الاحتفاء بلغتنا العربية، مبديًا فخره بأن يشاهد مثل هذا الحراك المتميز من قبل التعليم في مثل هذه المناسبة، ومثمنًا لتعليم المنطقة هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام بالأدب والثقافة وروادها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم عسير "أحمد حاضر" أن تعليم المنطقة يستشعر ما يمثله رموز الأدب والثقافة في المنطقة من أهمية كبرى، وقيمة عالية راسخة في نفوس الجميع، مشيرًا إلى أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفانًا لهما على ما قدماه من مسيرة عطرة، حافلة بالإنجازات، وعلى ما قدماه من خدمات جليلة للساحة الثقافية والأدبية في المنطقة على مدى أكثر من 60 عامًا، حققا خلالها نقلة نوعية في خارطة الأدب والثقافة.

وضم الوفد المشارك كلًّا من الطالب الشاعر "مالك حكمي"، الذي قدم عددًا من القصائد الشعرية في حضرة الضيفين اللذين أبديا مدى إعجابهما بما يمتلكه من مكلة شعرية فذة، وفصاحة تناغمت مع ما ينثره من إبداع، فيما حظي زميله الطالب "فيصل القاضي" الفائز في مسابقة تحدي القراءة، بإشادة الضيفين وثنائهما على ما يبذله من جهد في سبيل الاهتمام بالقراءة.

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