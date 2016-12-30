وفد من مؤسسة محمد بن فهد يزور مركز عيسى الثقافي بالبحرين لبحث أوجه التعاون

توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين

زار وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية برئاسة الأمين "الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري" مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، مؤخرًا، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي "الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة"، وكذلك مدير مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين "الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة"، وعدد من المسؤولين بالمركز؛ حيث تجول الوفد بأرجاء المركز واستمع إلى أهدافه وإنجازاته، كما تم عقد اجتماع مشترك لبحث أوجه التعاون بين المركز ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، كما سيزور وفد من مركز خليفة الثقافي برئاسة "الشيخ خالد بن خليفة" مقر المؤسسة بالمملكة للاطلاع على برامجها ومشاريعها وبحث سبل العمل المشترك بين الطرفين.

وفي نهاية زيارة الوفد قدم "الشيخ خالد آل خليفة" هدية تذكارية للأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد "الدكتور عيسى الأنصاري".

كما قدَّم الدكتور "الأنصاري" للشيخ "خالد" هدية عبارة عن كتاب مبادرات رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.