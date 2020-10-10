وكيل إمارة الباحة يشهد تشييع جثمان شهيد الوطن الزهراني في جامع الرضوان

استشهد أثناء مشاركته في التصدي للعدو بالحد الجنوبي

أدى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم الأحد، بجامع الرضوان بقرى عنازة بمحافظة المندق الصلاة على شهيد الوطن العريف أحمد بن عبدربه الخزمري الزهراني، الذي استشهد خلال مشاركته في التصدي للعدو بالحد الجنوبي.

ونقل وكيل إمارة منطقة الباحة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة لأسرة الشهيد.

وأكد "الشمري" أن الشهيد نال شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للوطن والدين سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب والد وأقارب الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير المنطقة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداءً لهذا الوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ومحافظ المندق وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.