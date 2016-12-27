قدم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق "الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود"، شهادة شكر وتقدير للزميل بـ"سبق"، "هادي العصيمي"؛ نظير التغطية الإعلامية المميزة لفاعليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس لعام 1438هـ. وتقدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بجزيل الشكر وصادق الدعاء إلى "العصيمي" لتعاونه الدائم فيما يقدم للسجناء من تغطيات إعلامية للبرامج المتعددة، متمنين له دوام التوفيق.
وكيل إمارة مكة للحقوق يكرم الزميل "العصيمي"
نظير جهوده المميزة لتغطية فعالية أسبوع النزيل الخليجي الموحد
قدم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق "الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود"، شهادة شكر وتقدير للزميل بـ"سبق"، "هادي العصيمي"؛ نظير التغطية الإعلامية المميزة لفاعليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس لعام 1438هـ. وتقدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بجزيل الشكر وصادق الدعاء إلى "العصيمي" لتعاونه الدائم فيما يقدم للسجناء من تغطيات إعلامية للبرامج المتعددة، متمنين له دوام التوفيق.
قدم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق "الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود"، شهادة شكر وتقدير للزميل بـ"سبق"، "هادي العصيمي"؛ نظير التغطية الإعلامية المميزة لفاعليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس لعام 1438هـ. وتقدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بجزيل الشكر وصادق الدعاء إلى "العصيمي" لتعاونه الدائم فيما يقدم للسجناء من تغطيات إعلامية للبرامج المتعددة، متمنين له دوام التوفيق.
نظير جهوده المميزة لتغطية فعالية أسبوع النزيل الخليجي الموحد
وكيل إمارة مكة للحقوق يكرم الزميل "العصيمي"
قدم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق "الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود"، شهادة شكر وتقدير للزميل بـ"سبق"، "هادي العصيمي"؛ نظير التغطية الإعلامية المميزة لفاعليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس لعام 1438هـ. وتقدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بجزيل الشكر وصادق الدعاء إلى "العصيمي" لتعاونه الدائم فيما يقدم للسجناء من تغطيات إعلامية للبرامج المتعددة، متمنين له دوام التوفيق.