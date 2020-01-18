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وكيل جامعة الإمام لمنسوبي الحرس: مسؤوليتكم عظيمة

بين أهمية الفضل الكبير للرباط والحراسة في سبيل الله

أكد وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، الفضل الكبير للرباط والحراسة في سبيل الله، فمرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو؛ لحفظ حدود وثغور بلاد المسلمين وصيانتها عن دخول الأعداء إلى داخل البلاد الإسلامية لها فضلٌ عظيم كما بينتها الأحاديث النبوية الصحيحة.

 

جاء ذلك من خلال لقائه بمنسوبي حرس الحدود في الوديعة، وكان في استقباله العقيد عبد الله الحربي قائد قطاع حرس الحدود بالوديعة، وذلك ضمن البرامج التوعوية في لقاءٍ مفتوح حضره عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود بقوة مراكز الوديعة.

 

 وشدد الدكتور الميمن على أهمية تأصيل محبة الأوطان، وغرْسها في نفوس الناشئة والشباب، فحب الوطن والإخلاص له والعمل من أجل رفعتها والدفاع عن مقدساته جزء لا يتجزأ من حبنا لأمة الإسلام، وأهمية دعوة الشباب إلى التمسك بقيمهم، والمحافظة على أوطانهم، ونشر ثقافة المواطنة الصالحة.

 

وتطرق الميمن في معرض حديثه إلى دور حرس الحدود وأهميته الكبرى في المحافظة على أمن الوطن والمواطن، وأن رجال هذا القطاع هم الخط الأول على حدود المملكة فمسؤوليتهم عظيمة في حماية الوطن من أي محاولة للعبث بأمنه ومجتمعه ، وما ينشر في وسائل الإعلام من إحصائيات للمقبوضات دليل على الجهد المبذول من قبل رجال حرس الحدود.

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وكيل جامعة الإمام لمنسوبي الحرس: مسؤوليتكم عظيمة
سبق

أكد وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، الفضل الكبير للرباط والحراسة في سبيل الله، فمرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو؛ لحفظ حدود وثغور بلاد المسلمين وصيانتها عن دخول الأعداء إلى داخل البلاد الإسلامية لها فضلٌ عظيم كما بينتها الأحاديث النبوية الصحيحة.

 

جاء ذلك من خلال لقائه بمنسوبي حرس الحدود في الوديعة، وكان في استقباله العقيد عبد الله الحربي قائد قطاع حرس الحدود بالوديعة، وذلك ضمن البرامج التوعوية في لقاءٍ مفتوح حضره عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود بقوة مراكز الوديعة.

 

 وشدد الدكتور الميمن على أهمية تأصيل محبة الأوطان، وغرْسها في نفوس الناشئة والشباب، فحب الوطن والإخلاص له والعمل من أجل رفعتها والدفاع عن مقدساته جزء لا يتجزأ من حبنا لأمة الإسلام، وأهمية دعوة الشباب إلى التمسك بقيمهم، والمحافظة على أوطانهم، ونشر ثقافة المواطنة الصالحة.

 

وتطرق الميمن في معرض حديثه إلى دور حرس الحدود وأهميته الكبرى في المحافظة على أمن الوطن والمواطن، وأن رجال هذا القطاع هم الخط الأول على حدود المملكة فمسؤوليتهم عظيمة في حماية الوطن من أي محاولة للعبث بأمنه ومجتمعه ، وما ينشر في وسائل الإعلام من إحصائيات للمقبوضات دليل على الجهد المبذول من قبل رجال حرس الحدود.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
03:48 PM
بين أهمية الفضل الكبير للرباط والحراسة في سبيل الله

وكيل جامعة الإمام لمنسوبي الحرس: مسؤوليتكم عظيمة

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فهد العتيبي - الرياض
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أكد وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، الفضل الكبير للرباط والحراسة في سبيل الله، فمرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو؛ لحفظ حدود وثغور بلاد المسلمين وصيانتها عن دخول الأعداء إلى داخل البلاد الإسلامية لها فضلٌ عظيم كما بينتها الأحاديث النبوية الصحيحة.

 

جاء ذلك من خلال لقائه بمنسوبي حرس الحدود في الوديعة، وكان في استقباله العقيد عبد الله الحربي قائد قطاع حرس الحدود بالوديعة، وذلك ضمن البرامج التوعوية في لقاءٍ مفتوح حضره عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود بقوة مراكز الوديعة.

 

 وشدد الدكتور الميمن على أهمية تأصيل محبة الأوطان، وغرْسها في نفوس الناشئة والشباب، فحب الوطن والإخلاص له والعمل من أجل رفعتها والدفاع عن مقدساته جزء لا يتجزأ من حبنا لأمة الإسلام، وأهمية دعوة الشباب إلى التمسك بقيمهم، والمحافظة على أوطانهم، ونشر ثقافة المواطنة الصالحة.

 

وتطرق الميمن في معرض حديثه إلى دور حرس الحدود وأهميته الكبرى في المحافظة على أمن الوطن والمواطن، وأن رجال هذا القطاع هم الخط الأول على حدود المملكة فمسؤوليتهم عظيمة في حماية الوطن من أي محاولة للعبث بأمنه ومجتمعه ، وما ينشر في وسائل الإعلام من إحصائيات للمقبوضات دليل على الجهد المبذول من قبل رجال حرس الحدود.

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