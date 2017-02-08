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"ولادة مكة" ينفذ فَرَضية الطوارئ الخارجية ..10 إصابات وإعلان الكود الأصفر

للتأكد من جاهزية استعداد العاملين بالمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة

 نفذ مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس الثلاثاء فرضية طوارئ خارجية وهمية بقسم طوارئ الأطفال، وذلك تحت إشراف الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة مكة.

 

وخلال الفرضية تم الاستعداد والتأهب لاستقبال حالات طارئة متنوعة من موقع حادث فرضي، كما تم رصد 10حالات مختلفة الإصابات والأعمار عن طريق منسقي الطوارئ حيث تنوعت الحالات بين الحرجة والمتوسطة وعليه تم إعلان حالة الكود الأصفر و إبلاغ مركز القيادة، وعلى الفور تحرك فريق الاستجابة للتواجد في الموقع، لإستقبال وفرز الحالات حسب الحالة وخطورتها ونقلهم لإكمال إجراءات العلاج اللازمة، وبعد السيطرة الكاملة على الحالات تم إبلاغ مركز القيادة بالانتهاء وإعلان حالة الكود الأخضر حيث تم التعامل مع الحدث بنجاح 

واوضح مشرف الطوارئ قائلاً ان مثل هذه التجارب الفرضية الدورية تزيد من جاهزية الكادر الطبي والفني والمساعد للتعامل مع احداث مشابهة وتؤكد استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الاسعافية المختلفة في حال الكوارث لا قدر الله مع تلافي السلبيات إن وجدت في المستقبل.

 

وأبان مدير مستشفى الولادة والأطفال أن المستشفى تسعى جاهدة لتكرار مثل هذه الفرضيات للتأكد من مدى جاهزية استعداد العاملين بالمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الخطط الموضوعة في الأزمات والكوارث.

 

كما أعرب الدكتور عن جزيل شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة  على متابعته المستمرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

 

يذكر أن هذه الفرضية  تأتي  ضمن سلسلة استمرار تنفيذ الخطط الافتراضية؛ لرفع مستوى استعداد العاملين في حال حدوث الأزمات والكوارث -لا قدر الله.

 

وعقب الانتهاء من الفرضية تم عقد اجتماع نهائي لتقييم التجربة وتلافي الملاحظات المسجلة في الفرضيات السابقة.

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"ولادة مكة" ينفذ فَرَضية الطوارئ الخارجية ..10 إصابات وإعلان الكود الأصفر
سبق

 نفذ مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس الثلاثاء فرضية طوارئ خارجية وهمية بقسم طوارئ الأطفال، وذلك تحت إشراف الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة مكة.

 

وخلال الفرضية تم الاستعداد والتأهب لاستقبال حالات طارئة متنوعة من موقع حادث فرضي، كما تم رصد 10حالات مختلفة الإصابات والأعمار عن طريق منسقي الطوارئ حيث تنوعت الحالات بين الحرجة والمتوسطة وعليه تم إعلان حالة الكود الأصفر و إبلاغ مركز القيادة، وعلى الفور تحرك فريق الاستجابة للتواجد في الموقع، لإستقبال وفرز الحالات حسب الحالة وخطورتها ونقلهم لإكمال إجراءات العلاج اللازمة، وبعد السيطرة الكاملة على الحالات تم إبلاغ مركز القيادة بالانتهاء وإعلان حالة الكود الأخضر حيث تم التعامل مع الحدث بنجاح 

واوضح مشرف الطوارئ قائلاً ان مثل هذه التجارب الفرضية الدورية تزيد من جاهزية الكادر الطبي والفني والمساعد للتعامل مع احداث مشابهة وتؤكد استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الاسعافية المختلفة في حال الكوارث لا قدر الله مع تلافي السلبيات إن وجدت في المستقبل.

 

وأبان مدير مستشفى الولادة والأطفال أن المستشفى تسعى جاهدة لتكرار مثل هذه الفرضيات للتأكد من مدى جاهزية استعداد العاملين بالمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الخطط الموضوعة في الأزمات والكوارث.

 

كما أعرب الدكتور عن جزيل شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة  على متابعته المستمرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

 

يذكر أن هذه الفرضية  تأتي  ضمن سلسلة استمرار تنفيذ الخطط الافتراضية؛ لرفع مستوى استعداد العاملين في حال حدوث الأزمات والكوارث -لا قدر الله.

 

وعقب الانتهاء من الفرضية تم عقد اجتماع نهائي لتقييم التجربة وتلافي الملاحظات المسجلة في الفرضيات السابقة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
02:28 PM
للتأكد من جاهزية استعداد العاملين بالمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة

"ولادة مكة" ينفذ فَرَضية الطوارئ الخارجية ..10 إصابات وإعلان الكود الأصفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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 نفذ مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس الثلاثاء فرضية طوارئ خارجية وهمية بقسم طوارئ الأطفال، وذلك تحت إشراف الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة مكة.

 

وخلال الفرضية تم الاستعداد والتأهب لاستقبال حالات طارئة متنوعة من موقع حادث فرضي، كما تم رصد 10حالات مختلفة الإصابات والأعمار عن طريق منسقي الطوارئ حيث تنوعت الحالات بين الحرجة والمتوسطة وعليه تم إعلان حالة الكود الأصفر و إبلاغ مركز القيادة، وعلى الفور تحرك فريق الاستجابة للتواجد في الموقع، لإستقبال وفرز الحالات حسب الحالة وخطورتها ونقلهم لإكمال إجراءات العلاج اللازمة، وبعد السيطرة الكاملة على الحالات تم إبلاغ مركز القيادة بالانتهاء وإعلان حالة الكود الأخضر حيث تم التعامل مع الحدث بنجاح 

واوضح مشرف الطوارئ قائلاً ان مثل هذه التجارب الفرضية الدورية تزيد من جاهزية الكادر الطبي والفني والمساعد للتعامل مع احداث مشابهة وتؤكد استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الاسعافية المختلفة في حال الكوارث لا قدر الله مع تلافي السلبيات إن وجدت في المستقبل.

 

وأبان مدير مستشفى الولادة والأطفال أن المستشفى تسعى جاهدة لتكرار مثل هذه الفرضيات للتأكد من مدى جاهزية استعداد العاملين بالمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الخطط الموضوعة في الأزمات والكوارث.

 

كما أعرب الدكتور عن جزيل شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة  على متابعته المستمرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

 

يذكر أن هذه الفرضية  تأتي  ضمن سلسلة استمرار تنفيذ الخطط الافتراضية؛ لرفع مستوى استعداد العاملين في حال حدوث الأزمات والكوارث -لا قدر الله.

 

وعقب الانتهاء من الفرضية تم عقد اجتماع نهائي لتقييم التجربة وتلافي الملاحظات المسجلة في الفرضيات السابقة.

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