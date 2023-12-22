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"ولد الشيخ": اجتماع في الأردن للتحضير لوقف إطلاق النار باليمن.. سنجهّز له جيداً

الحوثي يرفض سحب قواته من مقر الوزارات الانقلابية وأنصار المخلوع يعلّقون عملهم

 قال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع بالأردن.

وأضاف "ولد الشيخ" أن الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات للوصول إلى حل في اليمن، موضحاً أن ذلك سيتم "إذا فعّلنا لجنة التهدئة والتنسيق، فسيكون بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام".

وأوضح المبعوث الدولي، خلال لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه طلب من اللجنة الرباعية أن تسمح له بالقيام بجولات مكوكية بين الأطراف، مؤكداً أن الأفكار التي طُرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم.

وكشف ولد الشيخ أنه التقى مع كثير من أعضاء مجلس الأمن؛ للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي؛ بغية التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، رفض رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا "التابعة للحوثيين "محمد علي الحوثي" سحب مسلّحيه من الوزارات التي مُنحت كحصة لحزب المؤتمر الشعبي العام من الحكومة الانقلابية المشكلة مؤخراً.

وطالب الحوثي مسلحيه بالبقاء في الوزارات كجهة رقابية وإشرافية على أداء وزراء حزب المؤتمر.

بالمقابل هدد الوزراء في الحكومة الانقلابية المحسوبون على حزب الموتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح بتجميد أنشطتهم، وتعليق مشاركتهم في الاجتماعات ما لم يتم إخراج مسلحي اللجان الحوثية من الوزارات ومرافقها.

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"ولد الشيخ": اجتماع في الأردن للتحضير لوقف إطلاق النار باليمن.. سنجهّز له جيداً
سبق

 قال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع بالأردن.

وأضاف "ولد الشيخ" أن الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات للوصول إلى حل في اليمن، موضحاً أن ذلك سيتم "إذا فعّلنا لجنة التهدئة والتنسيق، فسيكون بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام".

وأوضح المبعوث الدولي، خلال لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه طلب من اللجنة الرباعية أن تسمح له بالقيام بجولات مكوكية بين الأطراف، مؤكداً أن الأفكار التي طُرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم.

وكشف ولد الشيخ أنه التقى مع كثير من أعضاء مجلس الأمن؛ للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي؛ بغية التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، رفض رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا "التابعة للحوثيين "محمد علي الحوثي" سحب مسلّحيه من الوزارات التي مُنحت كحصة لحزب المؤتمر الشعبي العام من الحكومة الانقلابية المشكلة مؤخراً.

وطالب الحوثي مسلحيه بالبقاء في الوزارات كجهة رقابية وإشرافية على أداء وزراء حزب المؤتمر.

بالمقابل هدد الوزراء في الحكومة الانقلابية المحسوبون على حزب الموتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح بتجميد أنشطتهم، وتعليق مشاركتهم في الاجتماعات ما لم يتم إخراج مسلحي اللجان الحوثية من الوزارات ومرافقها.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:46 AM
الحوثي يرفض سحب قواته من مقر الوزارات الانقلابية وأنصار المخلوع يعلّقون عملهم

"ولد الشيخ": اجتماع في الأردن للتحضير لوقف إطلاق النار باليمن.. سنجهّز له جيداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع بالأردن.

وأضاف "ولد الشيخ" أن الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات للوصول إلى حل في اليمن، موضحاً أن ذلك سيتم "إذا فعّلنا لجنة التهدئة والتنسيق، فسيكون بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام".

وأوضح المبعوث الدولي، خلال لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه طلب من اللجنة الرباعية أن تسمح له بالقيام بجولات مكوكية بين الأطراف، مؤكداً أن الأفكار التي طُرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم.

وكشف ولد الشيخ أنه التقى مع كثير من أعضاء مجلس الأمن؛ للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي؛ بغية التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، رفض رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا "التابعة للحوثيين "محمد علي الحوثي" سحب مسلّحيه من الوزارات التي مُنحت كحصة لحزب المؤتمر الشعبي العام من الحكومة الانقلابية المشكلة مؤخراً.

وطالب الحوثي مسلحيه بالبقاء في الوزارات كجهة رقابية وإشرافية على أداء وزراء حزب المؤتمر.

بالمقابل هدد الوزراء في الحكومة الانقلابية المحسوبون على حزب الموتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح بتجميد أنشطتهم، وتعليق مشاركتهم في الاجتماعات ما لم يتم إخراج مسلحي اللجان الحوثية من الوزارات ومرافقها.

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