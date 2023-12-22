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"ولد الشيخ": الحوثيون وحزب المخلوع مستعدون لتقديم تنازلات

"المخلافي": ندعم جهود المبعوث الدولي المستندة للمرجعيات الثلاث

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين وحلفاءهم أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي.

 

وبحسب ولد الشيخ أحمد، فإن الطرف الآخر - جماعة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" - مستعد لتقديم تنازلات، للوصول إلى حل سياسي. 

 

وإذا تم تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، فسيكون بالإمكان الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام وفق "روسيا اليوم". 

 

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة تدعم جهود المبعوث الدولي المستندة إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. مؤكداً أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي المعني بحل الأزمة.

 

وشدد المخلافي على أن "السلام لن يكون إلا بالحوار والحل السلمي بواسطة اتفاق شامل عبر المشاورات، التي تحدد تسلسل الخطوات والإجراءات التي لا تشرعن للانقلاب، وتؤدي إلى انسحاب المليشيا وتسليم السلاح وتضع حدا للتدخل الخارجي في الشؤون اليمنية".

 

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن "الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لإعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء التهديد الذي تشكله المليشيا الحوثية وصالح على الأمن والسلام في اليمن وفي منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي. حتى تتمكن الدولة اليمنية من التفرغ لمحاربة الإرهاب".

 

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ولد الشيخ": الحوثيون وحزب المخلوع مستعدون لتقديم تنازلات
سبق

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين وحلفاءهم أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي.

 

وبحسب ولد الشيخ أحمد، فإن الطرف الآخر - جماعة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" - مستعد لتقديم تنازلات، للوصول إلى حل سياسي. 

 

وإذا تم تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، فسيكون بالإمكان الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام وفق "روسيا اليوم". 

 

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة تدعم جهود المبعوث الدولي المستندة إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. مؤكداً أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي المعني بحل الأزمة.

 

وشدد المخلافي على أن "السلام لن يكون إلا بالحوار والحل السلمي بواسطة اتفاق شامل عبر المشاورات، التي تحدد تسلسل الخطوات والإجراءات التي لا تشرعن للانقلاب، وتؤدي إلى انسحاب المليشيا وتسليم السلاح وتضع حدا للتدخل الخارجي في الشؤون اليمنية".

 

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن "الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لإعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء التهديد الذي تشكله المليشيا الحوثية وصالح على الأمن والسلام في اليمن وفي منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي. حتى تتمكن الدولة اليمنية من التفرغ لمحاربة الإرهاب".

 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
03:02 PM
"المخلافي": ندعم جهود المبعوث الدولي المستندة للمرجعيات الثلاث

"ولد الشيخ": الحوثيون وحزب المخلوع مستعدون لتقديم تنازلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,992

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين وحلفاءهم أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي.

 

وبحسب ولد الشيخ أحمد، فإن الطرف الآخر - جماعة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" - مستعد لتقديم تنازلات، للوصول إلى حل سياسي. 

 

وإذا تم تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، فسيكون بالإمكان الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام وفق "روسيا اليوم". 

 

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة تدعم جهود المبعوث الدولي المستندة إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. مؤكداً أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي المعني بحل الأزمة.

 

وشدد المخلافي على أن "السلام لن يكون إلا بالحوار والحل السلمي بواسطة اتفاق شامل عبر المشاورات، التي تحدد تسلسل الخطوات والإجراءات التي لا تشرعن للانقلاب، وتؤدي إلى انسحاب المليشيا وتسليم السلاح وتضع حدا للتدخل الخارجي في الشؤون اليمنية".

 

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن "الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لإعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء التهديد الذي تشكله المليشيا الحوثية وصالح على الأمن والسلام في اليمن وفي منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي. حتى تتمكن الدولة اليمنية من التفرغ لمحاربة الإرهاب".

 

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