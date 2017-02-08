وليد عبدالله: تفهم الكابتن سامي لظروفي ساهم في تسهيل عمل المخالصة المالية

أكد أنَّ أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون

أكد الحارس الدولي وليد عبدالله في أول تصريح له بعد توقيعه مخالصة مالية مع ناديه الشباب من أجل إتمام إجراءات انضمامه إلى النصر أنَّ تفهم مدرب فريقه السابق الكابتن سامي الجابر بعد الاجتماع معه لظروفه هو ما ساهم في تسهيل وعمل المخالصة المالية مع الشباب.



وتابع: "كنت واضحًا منذ البداية مع الإدارة الشبابية وقد خرجت من النادي مرفوع الرأس ولهذا أشكر إدارة وجماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين والمدرب سامي الجابر على وقفتهم معي خلال هذه الفترة".



وأضاف: "بهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى جماهير نادي النصر التي كانت تحبني مع خلال مشاركتي مع المنتخب السعودي وأقولهم أنا الآن لاعب نصراوي وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية وأنافس على مركز الحراسة في نادي النصر".



وختم حديثه أن أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون، وربما ساهموا في هذا التأثير عليّ للتوقيع مع النصر.

