النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وليد عبدالله: تفهم الكابتن سامي لظروفي ساهم في تسهيل عمل المخالصة المالية

أكد أنَّ أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون

أكد الحارس الدولي وليد عبدالله في أول تصريح له بعد توقيعه مخالصة مالية مع ناديه الشباب من أجل إتمام إجراءات انضمامه إلى النصر أنَّ تفهم مدرب فريقه السابق الكابتن سامي الجابر بعد الاجتماع معه لظروفه هو ما ساهم في تسهيل وعمل المخالصة المالية مع الشباب.
 
وتابع: "كنت واضحًا منذ البداية مع الإدارة الشبابية وقد خرجت من النادي مرفوع الرأس ولهذا أشكر إدارة وجماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين والمدرب سامي الجابر على وقفتهم معي خلال هذه الفترة".
 
وأضاف: "بهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى جماهير نادي النصر التي كانت تحبني مع خلال مشاركتي مع المنتخب السعودي وأقولهم أنا الآن لاعب نصراوي وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية وأنافس على مركز الحراسة في نادي النصر".

 
وختم حديثه أن أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون، وربما ساهموا في هذا التأثير عليّ للتوقيع مع النصر.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وليد عبدالله: تفهم الكابتن سامي لظروفي ساهم في تسهيل عمل المخالصة المالية
سبق

أكد الحارس الدولي وليد عبدالله في أول تصريح له بعد توقيعه مخالصة مالية مع ناديه الشباب من أجل إتمام إجراءات انضمامه إلى النصر أنَّ تفهم مدرب فريقه السابق الكابتن سامي الجابر بعد الاجتماع معه لظروفه هو ما ساهم في تسهيل وعمل المخالصة المالية مع الشباب.
 
وتابع: "كنت واضحًا منذ البداية مع الإدارة الشبابية وقد خرجت من النادي مرفوع الرأس ولهذا أشكر إدارة وجماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين والمدرب سامي الجابر على وقفتهم معي خلال هذه الفترة".
 
وأضاف: "بهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى جماهير نادي النصر التي كانت تحبني مع خلال مشاركتي مع المنتخب السعودي وأقولهم أنا الآن لاعب نصراوي وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية وأنافس على مركز الحراسة في نادي النصر".

 
وختم حديثه أن أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون، وربما ساهموا في هذا التأثير عليّ للتوقيع مع النصر.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:34 AM
أكد أنَّ أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون

وليد عبدالله: تفهم الكابتن سامي لظروفي ساهم في تسهيل عمل المخالصة المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
4,780

أكد الحارس الدولي وليد عبدالله في أول تصريح له بعد توقيعه مخالصة مالية مع ناديه الشباب من أجل إتمام إجراءات انضمامه إلى النصر أنَّ تفهم مدرب فريقه السابق الكابتن سامي الجابر بعد الاجتماع معه لظروفه هو ما ساهم في تسهيل وعمل المخالصة المالية مع الشباب.
 
وتابع: "كنت واضحًا منذ البداية مع الإدارة الشبابية وقد خرجت من النادي مرفوع الرأس ولهذا أشكر إدارة وجماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين والمدرب سامي الجابر على وقفتهم معي خلال هذه الفترة".
 
وأضاف: "بهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى جماهير نادي النصر التي كانت تحبني مع خلال مشاركتي مع المنتخب السعودي وأقولهم أنا الآن لاعب نصراوي وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية وأنافس على مركز الحراسة في نادي النصر".

 
وختم حديثه أن أغلب أصدقائه في الاستراحة نصراويون، وربما ساهموا في هذا التأثير عليّ للتوقيع مع النصر.
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,712
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,145
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة