وليد عبدالله يوقع مخالصة مالية مع الشباب.. وينضم للنصر

كشف الحارس الدولي وليد عبدالله أنه أجرى مخالصة مالية مع ناديه الشباب تنازل بموجبها عن مستحقاته المتبقية لدى النادي مقابل السماح له بالمغادرة خلال ما تبقى من عمر الموسم الكروي للانضمام لنادي الجديد النصر في الفترة القادمة.



كما ذكر حساب نادي الشباب ذات المعلومة وكتب: "‏أجرى نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب وليد عبدالله"، بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.



وذكرت مصادر إعلامية أن اللاعب رضخ وتنازل عن رواتب ستة أشهر لينتقل لصفوف النصر هاوياً من أجل المشاركة كلاعب أساسي مع ناديه الجديد لرغبته في تمثيل المنتخب السعودي خاصة بعد تصريح مدرب المنتخب السعودي الأخير الذي طالب الحارس محمد العويس بالمشاركة كلاعب أساسي لضمه، وهذا ما ينطبق على كل الحراس في المنتخب.



وفي حال رغب وليد عبدالله باللعب هاوياً للنصر لن يستطيع المشاركة مع النصر إلا بعد 30 يوماً من آخر لقاء شارك فيه مع فريقه الشباب وحسب اللوائح لن يعود للعب محترفاً إلا بعد سنتين ونصف.

والجدير ذكره أن اللاعب تعاقد مع نادي النصر مطلع هذا الشهر لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم القادم.

