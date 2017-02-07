ولي العهد للسفراء المعينين: افتحوا أبوابكم لخدمة أبناء الوطن

حثّهم على تمثيل بلادهم بما يعزز دور المملكة الإقليمي والدولي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



وفي بداية الاستقبال، هنأهم سمو ولي العهد بالثقة الملكية على تعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، وحثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.



وأكد ولي العهد ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً للسفراء التوفيق والسداد.



من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم كافة لخدمة المملكة وأبنائها.



حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب وزير الداخلية عبد الرحمن بن علي الربيعان.



والسفراء المعينون هم غرم بن سعيد آل ملحان السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، ومحمود بن حسين قطان السفير المعين لدى مملكة ماليزيا، ونايف بن ذيب بن عبود السفير المعين لدى جمهورية التشيك، وهشام بن مشعل السويلم السفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان، ومسفر بن عبدالرحمن آل غاصب السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، وظاهر بن معطش العنزي السفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، وفيصل بن مسلط المنديل السفير المعين لدى جمهورية كوبا.