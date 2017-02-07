النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد للسفراء المعينين: افتحوا أبوابكم لخدمة أبناء الوطن

حثّهم على تمثيل بلادهم بما يعزز دور المملكة الإقليمي والدولي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي بداية الاستقبال، هنأهم سمو ولي العهد بالثقة الملكية على تعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، وحثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.

وأكد ولي العهد ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم كافة لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب وزير الداخلية عبد الرحمن بن علي الربيعان.

والسفراء المعينون هم غرم بن سعيد آل ملحان السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، ومحمود بن حسين قطان السفير المعين لدى مملكة ماليزيا، ونايف بن ذيب بن عبود السفير المعين لدى جمهورية التشيك، وهشام بن مشعل السويلم السفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان، ومسفر بن عبدالرحمن آل غاصب السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، وظاهر بن معطش العنزي السفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، وفيصل بن مسلط المنديل السفير المعين لدى جمهورية كوبا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد للسفراء المعينين: افتحوا أبوابكم لخدمة أبناء الوطن
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي بداية الاستقبال، هنأهم سمو ولي العهد بالثقة الملكية على تعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، وحثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.

وأكد ولي العهد ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم كافة لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب وزير الداخلية عبد الرحمن بن علي الربيعان.

والسفراء المعينون هم غرم بن سعيد آل ملحان السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، ومحمود بن حسين قطان السفير المعين لدى مملكة ماليزيا، ونايف بن ذيب بن عبود السفير المعين لدى جمهورية التشيك، وهشام بن مشعل السويلم السفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان، ومسفر بن عبدالرحمن آل غاصب السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، وظاهر بن معطش العنزي السفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، وفيصل بن مسلط المنديل السفير المعين لدى جمهورية كوبا.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
03:44 PM
حثّهم على تمثيل بلادهم بما يعزز دور المملكة الإقليمي والدولي

ولي العهد للسفراء المعينين: افتحوا أبوابكم لخدمة أبناء الوطن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
8,927

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي بداية الاستقبال، هنأهم سمو ولي العهد بالثقة الملكية على تعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، وحثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.

وأكد ولي العهد ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم كافة لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب وزير الداخلية عبد الرحمن بن علي الربيعان.

والسفراء المعينون هم غرم بن سعيد آل ملحان السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، ومحمود بن حسين قطان السفير المعين لدى مملكة ماليزيا، ونايف بن ذيب بن عبود السفير المعين لدى جمهورية التشيك، وهشام بن مشعل السويلم السفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان، ومسفر بن عبدالرحمن آل غاصب السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، وظاهر بن معطش العنزي السفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، وفيصل بن مسلط المنديل السفير المعين لدى جمهورية كوبا.

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,889
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة