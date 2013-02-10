النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ولي العهد" يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة "نبأ" للتواصل الوطني

لتوعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة والتعريف بجهات الضبط

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله- في مكتبه بالرياض مساء اليوم، الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة "نبأ" للتواصل الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني.

تهدف الحملة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة والتعريف بجهات الضبط في قضايا الرشوة وآلية التواصل مع الجهات المختصة من خلال الهاتف المجاني 980 أو عن طريق البريد الإلكتروني  980@900moi.gov.sa أو الحضور لأحد فروع المكاتب الإدارية في مناطق المملكة.

وتعد منصة "نبأ" بوابة وطنية رقمية للتواصل مع الجهات الحكومية والتواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال رسائل الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الصوتية للمسجلين في بوابة "أبشر".

وتراعي المنصة خصوصية بيانات المستخدمين والحفاظ عليهم من الرسائل المزعجة والمكررة والوصول للفئات المستهدفة بالرسائل بشكل دقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ولي العهد" يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة "نبأ" للتواصل الوطني
سبق

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله- في مكتبه بالرياض مساء اليوم، الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة "نبأ" للتواصل الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني.

تهدف الحملة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة والتعريف بجهات الضبط في قضايا الرشوة وآلية التواصل مع الجهات المختصة من خلال الهاتف المجاني 980 أو عن طريق البريد الإلكتروني  980@900moi.gov.sa أو الحضور لأحد فروع المكاتب الإدارية في مناطق المملكة.

وتعد منصة "نبأ" بوابة وطنية رقمية للتواصل مع الجهات الحكومية والتواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال رسائل الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الصوتية للمسجلين في بوابة "أبشر".

وتراعي المنصة خصوصية بيانات المستخدمين والحفاظ عليهم من الرسائل المزعجة والمكررة والوصول للفئات المستهدفة بالرسائل بشكل دقيق.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:12 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:20 AM
لتوعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة والتعريف بجهات الضبط

"ولي العهد" يدشن الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة "نبأ" للتواصل الوطني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
856

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله- في مكتبه بالرياض مساء اليوم، الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة "نبأ" للتواصل الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني.

تهدف الحملة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة والتعريف بجهات الضبط في قضايا الرشوة وآلية التواصل مع الجهات المختصة من خلال الهاتف المجاني 980 أو عن طريق البريد الإلكتروني  980@900moi.gov.sa أو الحضور لأحد فروع المكاتب الإدارية في مناطق المملكة.

وتعد منصة "نبأ" بوابة وطنية رقمية للتواصل مع الجهات الحكومية والتواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال رسائل الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الصوتية للمسجلين في بوابة "أبشر".

وتراعي المنصة خصوصية بيانات المستخدمين والحفاظ عليهم من الرسائل المزعجة والمكررة والوصول للفئات المستهدفة بالرسائل بشكل دقيق.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,094
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,422
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,826
3000

3000

01 فبراير
3,048

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة