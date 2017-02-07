"ولي العهد" يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

استمع لإيجاز سياسي وأمني حول عدة موضوعات والتطورات الإقليمية والدولية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية - حفظه الله - ، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض .



واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عددٍ من الموضوعات، بالإضافة إلى عددٍ من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

