"ولي العهد" يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
استمع لإيجاز سياسي وأمني حول عدة موضوعات والتطورات الإقليمية والدولية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية - حفظه الله - ، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض .
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عددٍ من الموضوعات، بالإضافة إلى عددٍ من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
"ولي العهد" يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-02-07
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية - حفظه الله - ، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض .
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عددٍ من الموضوعات، بالإضافة إلى عددٍ من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:07 PM
استمع لإيجاز سياسي وأمني حول عدة موضوعات والتطورات الإقليمية والدولية
"ولي العهد" يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية - حفظه الله - ، مساء اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض .
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عددٍ من الموضوعات، بالإضافة إلى عددٍ من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.