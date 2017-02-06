استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - في ديوان وزارة الداخلية، اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وعدداً من أصحاب الفضيلة والمشايخ وأصحاب المعالي، وكبار مسؤولي الوزارة، وقادة القطاعات الأمنية، وموظفي الوزارة، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.
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ولي العهد يستقبل جمعاً من المواطنين قدموا للسلام عليه
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - في ديوان وزارة الداخلية، اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وعدداً من أصحاب الفضيلة والمشايخ وأصحاب المعالي، وكبار مسؤولي الوزارة، وقادة القطاعات الأمنية، وموظفي الوزارة، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.
ولي العهد يستقبل جمعاً من المواطنين قدموا للسلام عليه
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - في ديوان وزارة الداخلية، اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وعدداً من أصحاب الفضيلة والمشايخ وأصحاب المعالي، وكبار مسؤولي الوزارة، وقادة القطاعات الأمنية، وموظفي الوزارة، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.