ولي العهد يستقبل رئيس أمن الدولة البلجيكي ورئيسة الاستخبارات النيوزلندية

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي جي ريس، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومنها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لرئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير بلجيكا لدى المملكة غيرت كريل.

من ناحية أخرى، بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية ريبيكا كاتريدج سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين المملكة ونيوزيلندا خاصة ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لرئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزلندية والوفد المرافق لها.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير نيوزلندا لدى المملكة هاميش ماكمستر.